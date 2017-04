Ríos: “Pudimos demostrar carácter dentro de la cancha”

El delantero, Gonzalo Ríos, dejó atrás una lesión y jugó sus primeros minutos del torneo en Santiago del Estero. Se alegró por el punto obtenido y porque no se registraron bajas. “Pudimos demostrar carácter dentro de la cancha”, subrayó el chaqueño.

En Santiago del Estero se produjo el regreso oficial de Gonzalo Ríos a Boca Unidos. El delantero chaqueño ingresó en el segundo tiempo y formó parte del equipo que consiguió el empate que le puso fin a una racha adversa de cinco presentaciones con derrota. “Ojalá sea el comienzo de un camino para salir adelante”, se ilusionó el futbolista, hoy con 25 años, y quien de muy pequeño llegó al semillero club Aurirrojo.

Con el sonido del micro que trasladaba a la comitiva de Boca Unidos de fondo, y mientras los utileros terminaban de acomodar las últimas cosas en el baúl, Ríos realizó su evaluación del juego. “Sabíamos que veníamos de cinco partidos en los que no podíamos sumar y necesitábamos hacerlo, porque muchas veces se nos escapaban los buenos resultados, y creo que hoy pudimos demostrar carácter dentro de la cancha para empatar este partido”, resumió Gonzalo, quien ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo en reemplazo del mediocampista Mateo Ramírez.



El último partido oficial de Ríos con la camiseta Aurirroja fue en diciembre de 2014 en el cierre de la temporada de los diez ascensos a primera división, jornada en la cual Colón de Santa Fe le ganó 3-0 a Boca Unidos retornando a la máxima categoría y dejando sin el premio mayor al elenco conducido por Carlos Trullet.



Luego de una experiencia por el León del fútbol mexicano y tras jugar en Temperley, Ríos retornó a Boca Unidos al comienzo de este año, pero una lesión lo marginó de jugar en las fechas posteriores al receso de fin de año. No jugó, pero vivió desde adentro y sintió el sufrimiento de sus compañeros. “En partidos anteriores nos convertían y por ahí nos desesperábamos un poco cuando queríamos ir a buscar el empate”, recordó y agregó que “esta vez pudimos mantener el nivel de juego que necesitábamos para lograr la igualdad, y hasta tuvimos algunas ocasiones más que desaprovechamos durante el partido”, expresó.



Si bien no se ganó, es un punto que puede servir como inyección anímica en la antesala del desembarco de Christian Bassedas y su cuerpo técnico, quienes asumirán mañana tras la salida de Federico Domínguez del cargo y el interinato de Roberto Marioni. “Enfrentábamos a un rival que en esta cancha se hace duro y el haber cortado esta mala racha de no poder lograr resultados se sintió en el vestuario, lo tomamos de la mejor manera y sabiendo que tenemos una semana entera para trabajar y pensar en el próximo partido”, celebró Ríos.



El chaqueño fue parte de la delegación y pudo jugar sus primeros minutos del torneo. También en Santiago del Estero volvió a ser parte de la convocatoria Leonardo Baroni, tras superar una lamentable lesión que lo marginó desde la segunda fecha del torneo. Después de algunas semanas el Aurirrojo se retiró sin bajas de ningún tipo. Al respecto, Ríos remarcó que “también nos venía pasando eso de que en cada partido o se lesionaba alguien o expulsaban a un compañero, y esta vez eso tampoco pasó, se cortó esa otra mala racha y ojalá sea el comienzo de un camino para salir adelante”, se ilusionó quien lleva 19 goles convertidos con la camiseta de Boca Unidos en toda su campaña en la B Nacional. Gonzalo Ríos confesó que ya es historia la ansiedad que lo consumía por dentro al saber que no podía jugar. “Justamente antes de arrancar el torneo me lesiono, pero venía trabajando para poder estar con mis compañeros y aportar lo mío, me siento con ganas para lo que se viene”, dijo para terminar el chaqueño.



Nota: Diario El Litoral



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes