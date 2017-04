Se volvió a reprogramar la 1ª fecha del Oficial 2017

Las lluvias viene siendo por ahora el principal protagonista en el inicio de los torneos oficiales de la Liga Correntina, este martes se reprogramó nuevamente el comienzo de la temporada.

Con la determinación de que este fin de semana no arranque el campeonato Oficial de la primera división C, sesionó en la noche del martes el consejo directivo liguista. Los partidos que corresponden a esa categoría, son los siguientes:

Primera División C

Empedrado vs. Barrio Quilmes

Peñarol vs. Dr. Montaña

Sacachispas vs. Alumni

Robinson vs. Independiente

Libre: Popular



También se determinó que los partidos de la primera fecha de las divisionales A y B, se jueguen el fin de semana tal como estaba programado la semana anterior. Cabe agregar que el experimentado Miguel La Cruz González, será el árbitro que controlará el gran partido que por el inicio del torneo ofical de primera división A entre el último campeón de la LIga Correntina de Fútbol: Deportivo Curupay frente a Mandiyú que tendrá lugar el sábado.



Programa de partidos:

Sábado 22

Cancha de Alvear:

16:00 hs.- 1ra. Div. A: Curupay vs. Mandiyú, Miguel La Cruz González

Asistentes: Emilio Tripier y Marcelo Maciel.

Cancha de San Luis del Palmar:

16:00 hs.- Juventud Naciente vs. Cambá Cuá, Javier Marcelo Magnago

Asistentes: Ricardo Aguirre y Leonardo Billanueva.

Cancha de Huracán:

14:30 hs.- 1ra. Div. B: Invico vs. Alvear, Leonardo Franco

16:30 hs.- 1ra. Div. A: Huracán vs. Mburucuyá, Sandro Benítez

Asistentes: Nicolás: Sosa y Javier Cabrera.

Cancha de Libertad:

14:30 hs.- 1ra. Div. A: Sportivo Corrientes vs. Boca Unidos, Néstor Frank

16:30 hs.- 1ra. Div. A: Libertad vs. Lipton, Rosana Ojeda

Asistentes: Carlos Hidalgo y Luis Cabezas.

Domingo 23

Cancha de Alvear:

14:30 hs.- 1ra. Div. B: Santa Catalina vs. Soberanía, Raúl Sosa

16:30 hs.- 1ra. Div. B: Villa Raquel vs. Talleres, Carlos Hidalgo

Asistentes: Marcelo Maciel y Javier Cabrera.

Cancha de Lipton:

14:30 hs.- 1ra. Div. B: Rivadavia vs. Quilmes, Sebastián Azcona

16:30 hs.- 1ra. Div. B: San Marcos vs. San Jorge, Edgardo Romero

Asistentes: Ramón Rojas y Karina Fernández

Libre: En 1ra. B Defensores de Torino.

Miércoles 26

Cancha de Ferroviario:

16:00 hs.- La Amistad vs. Ferroviario, Sergio Pérez

Asistentes: Miguel González y Sandro Benítez.



