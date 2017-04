Central Goya y Comunicaciones juegan la semifinal de Ida

Los goyanos recibirán a las 17 hs a Huracán Montecarlo de Eldorado (Misiones) y los mercedeños irán a la localidad chaqueña de Puerto Vilelas para enfrentar a Defensores, en los encuentros correspondientes a las semifinales de Ida del Torneo Federal "C".

Esta tarde se jugarán los partidos semifinales de ida del torneo Federal C de fútbol, que tiene a dos clubes del interior de nuestra provincia como aspirantes al ascenso al Federal "B".



Por la zona Ascenso Paraná de la Región Litoral Norte, en Goya Central de esa ciudad recibirá desde las 17 en su estadio a Huracán Montecarlo, mientras que Comunicaciones de Mercedes se trasladará hasta Puerto Vilelas, donde a las 16:30 enfrentará al local Defensores de esa localidad de la provincia de Chaco.



Como se informó, Central logró la clasificación a semifinales al ganar en condición de visitante por 2-1 a Victoria de Curuzú Cuatiá. Ahora los dirigidos por César Soto se enfrentarán con Huracán Montecarlo, de Eldorado, que en la instancia de definición con tiros desde el punto del penal se impusieron (4-3) eliminando a Atlético Oberá, también de la provincia de Misiones.



El otro equipo correntino que sigue en competencia, Comunicaciones de Mercedes, venció a domicilio 2-1 a Juventud Unida de Puerto Tirol, cerrando un global de 3 a 1 ante los chaqueños. Su adversario en la siguiente fase será Defensores, de Puerto Vilelas, que dejó en el camino a Ex Alumnos Escuela 107, de Oberá, Misiones.



Litoral Norte – Semifinales

Ascenso Bermejo

Hoy:

16:00 – Libertad de Formosa vs. 1º de Mayo de Formosa, árbitro: Milton Ezequiel Van Lierde (Resistencia).

16:30 – Alianza Campo Largo de Presidencia Roque Sáenz Peña vs. Huracán Charata de Las Breñas, árbitro: Rodrigo Edgardo López (Resistencia).

Ascenso Paraná

Hoy:

16:30 – Defensores de Vilelas, Chaco vs. Comunicaciones de Mercedes, árbitro: Diego Arnaldo Fernández; asistentes: José Catalino Otazú y Luis Jara (todos de Formosa).

17:00 – Central Goya vs. Huracán Montecarlo, Eldorado, árbitro: Víctor Augusto Vallejos; asistentes: Nicolás Matías Sosa y Jorge Hugo Cardozo (todos de Corrientes).



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes