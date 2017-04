"Cambiar la mentalidad para salir adelante"

El “Toti” fue uno de los puntos altos del equipo de Boca Unidos que el domingo igualó (1-1) con Independiente Rivadavia de Mendoza. El experimentado jugador lamentó el empate e instó a seguir con la cabeza alta, con la idea de mejorar el rendimiento.

No fueron pocos los partidos en los que Leonel Ríos fue destinatario del descontento por parte de los plateístas de Boca Unidos, quienes los hostigaron por sus desempeños poco convincentes. Y, como si quisiera demostrarle que está capacitado para vestir la camiseta “aurirroja”, el experimentado jugador manejó la batuta el domingo, formando un mix con Diego Sánchez Paredes y fue uno de los que tuvo un buen partido.



Ya en zona de vestuarios, se detuvo a hablar con los periodistas sin esquivar las preguntas sobre la nueva presentación sin triunfo del equipo de Boca Unidos (1-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza). “Creo que por momentos jugamos bien, tuvimos la pelota, en otros Independiente emparejó el partido. No tuvimos esa racha o esa cuota de suerte para poder sacar el triunfo en casa y levantar el ánimo; pero pienso que dejamos todo, corrimos todo el partido. Después nos echaron a Marcelo Ortiz y ellos tuvieron un poco más la pelota pero nosotros buscamos siempre el arco contrario. No se pudo dar, ahora hay que seguir levantando la cabeza y continuar entrenando a ‘full‘ para los próximos partidos”, dijo en el comienzo del diálogo con el periodismo que habitualmente hace la cobertura de Boca Unidos.



Se lo vio ocupar la función de un doble cinco con Sánchez Paredes y confió que se sintió bien jugando en esa posición. “Ya en otros equipos lo hice y en la medida que vaya agarrando ritmo, que quizás no lo venía haciendo seguido, voy a ir sintiéndome mejor, captando lo que pide el técnico y ojalá que en el próximo partido podamos sacar los tres puntos para estar un poco más arriba en la tabla”.



Ríos manifestó que les dio “bronca por no poder lograr el triunfo. Creo que arrancamos bien, aguantamos los primeros cuarenta y cinco minutos jugando al fútbol, teniendo la pelota, después nos hacen un gol y aún así lo seguimos buscando. La pelota no entra pero creo que, esto es fútbol, ganando un partido las cosas van a empezar a mejorar. Hay que tener fe, vamos a cambiar la mentalidad y salir adelante”.



El ex campeón con Independiente dijo que el entrenador le pidió que jugara como un volante mixto, que “el ‘Corcho’ (Diego Sánchez Paredes) juegue un poco más posicionado, más de 5, para que yo juegue más suelto pasándole la pelota a Miño detrás de los dos cinco de ellos. La idea era que él de mitad de cancha para adelante pueda desequilibrar con la habilidad que tiene y habilitar a los delanteros para que puedan hacer goles. También cuando veía la oportunidad me dijeron que también me vaya un poco más adelante cuando avancemos hacia campo rival”.



Al quedar con diez Boca Unidos, Ríos comentó que hubo que cubrir los espacios con la expulsión de Ortiz y entonces “el jugador más desequilibrante que tenemos nosotros y es Mariano Miño, tuvo que bajar un poco para ocupar el sector derecho del mediocampo (Mateo Ramírez bajó a cubrir el lateral derecho y Ricardone pasó a ser el primer marcador central). Estaba haciendo el desgaste en el retroceso y un poco se le complicaba para ir hacia adelante después, porque esa posición es de un ir y volver continuamente. Mariano no está acostumbrado, es más bien un jugador desequilibrante y entonces a la hora de ir para adelante capaz lo hacía, pero un poco ya sin aire”.

Después consideró que a pesar de quedar jugando con diez, un hombre menos, “en el segundo tiempo los aguantamos bien, lo fuimos a buscar en todo momento. Nos quedó esa de Marce (Marcelo Miranda) que se la tocaron desde atrás cuando la iba a empujar al gol. Pero un punto es un punto, debemos levantar la cabeza y ganar los tres que juguemos de visitante (el domingo contra Santamarina en Tandil)”.



Se le está negando el triunfo a Boca Unidos. Hace ocho partidos que no gana. Por eso Leonel Ríos confió el empate ante la “lepra” mendocina lo vivieron “como una derrota porque queríamos hacer que valga el punto que logramos en Santiago ante Central Córdoba. Quién más que nosotros queremos salir del pozo éste”, se preguntó, “queremos ganar para sumar y estar bien altos en la tabla porque es feo estar ubicado ahí abajo. Pero con la igualdad en Santiago teníamos que lograr el triunfo para ver que ese punto valió mucho. No se pudo dar, pero hay que seguir trabajando bien en la semana, a full, levantar la cabeza para obtener la victoria que realmente necesitamos”.



