Kordylas: “Fuimos claros dominadores del partido”

Yury Kordylas, quien terminó ofuscado por la labor de la terna arbitral curuzucuateña liderada por Sergio Acevedo, mostró cierta resignación luego del empate 1-1 en la revancha contra Madariaga, que dado el 0-3 del juego de ida disputado en Paso de los Libres, le impidió al “tren verde” revalidar el título en la Súper Copa Correntina de fútbol.

"Creo que fuimos claros dominadores del partido. Pero bueno, lamentablemente si nosotros traíamos un mejor resultado de visitante, hoy (por el domingo) podía darse otra cosa. Seguramente hubiéramos sacado adelante el partido, pero bueno, no pudo ser y ya está”, dijo Kordylas.



“Son finales y se jugó como una final por suerte -aseguró-. Dijimos que este torneo era una prueba para ver quiénes podían estar y quiénes no en el plantel del Federal B. La verdad que muy positivo en todo, no sólo por haber llegado a la final sino también para sacar conclusiones de cara a lo que viene”. En tanto, quien además cumple el rol de presidente en Ferroviario, destacó la hidalguía de sus jugadores. “Es un buen grupo de muchachos, que realmente dieron todo. Erramos los goles, incluso un penal. Podíamos haber llegado a los últimos minutos con chances”, lamentó.



Yury no dejó pasar la oportunidad para canalizar su desagrado con los encargados de impartir justicia en esta final. “El partido de allá no tuvo trascendencia por la falta de medios que nos siguen, pero fue una vergüenza el arbitraje (…) y una cosa de locos que el mismo árbitro venga a dirigir el segundo partido acá (en alusión al curuzucuateño Sergio Acevedo). Increíble. Nunca visto. Pero así se dio, teníamos que sacar pecho. Es un deporte de hombres y creo que anduvimos bien, no pudimos convertir nada más”, indicó.



En cuanto a la actitud de sus dirigidos dijo estar “totalmente tranquilo. Dieron todo pero no se dio, nada más”. Mirando lo que viene, Kordylas explicó que “ahora vamos a abocarnos a definir el plantel para el Federal B, porque quiero arrancar el 8 de mayo la pretemporada. Así a medirle de lleno a eso, la Liga y después ya vendrá la época de jugar contra Central Goya por la Recopa (Correntina)”, en alusión al cruce que tendrá lugar entre el 25 de mayo y el 20 de junio próximo.



