Boca Unidos solo sumó 3 puntos sobre 24 en lo que va del año

Bo­ca Uni­dos es­tá atra­ve­san­do su pe­or mo­men­to des­de que par­ti­ci­pa en el tor­neo de la Pri­me­ra "B" Na­cio­nal de la AFA. Nun­ca an­tes ha­bía te­ni­do cua­tro de­rro­tas se­gui­das de lo­cal, lo que lo lle­vó a su­frir cin­co de­rro­tas y só­lo tres em­pa­tes en los ocho par­ti­dos que ju­gó es­te año.

Es de­cir que de 24 pun­tos dis­pu­ta­dos, so­la­men­te ob­tu­vo 3. Una ma­gra co­se­cha, sin du­das, que obli­gó a los di­ri­gen­tes a cam­biar el con­duc­tor téc­ni­co del plan­tel pro­fe­sio­nal. Se des­vin­cu­ló Fe­de­ri­co Do­mín­guez, quien di­ri­gió al equi­po en 20 par­ti­dos (an­tes es­tu­vo Omar La­bru­na quien con­du­jo al “au­ri­rro­jo” so­la­men­te seis par­ti­dos).



El do­min­go, en la fe­cha 29, de­bu­tó Chris­tian Bas­se­das con un em­pa­te (1-­1) de lo­cal fren­te a In­de­pen­dien­te Ri­va­da­via de Men­do­za. El jo­ven di­rec­tor téc­ni­co es la nue­va apues­ta del club en su in­ten­ción de que pron­to cam­bie pa­ra bien la si­tua­ción de Bo­ca Uni­dos. Al­go que no se­rá sen­ci­llo por cier­to y que de­be­rá con­tar con el apor­te de to­dos, tan­to de los di­rec­ti­vos co­mo del cuer­po téc­ni­co y los ju­ga­do­res fun­da­men­tal­men­te.



En el de­but de Bas­se­das, que tu­vo una se­ma­na de tra­ba­jo na­da más al fren­te del plan­tel, el equi­po de­jó po­co mar­gen pa­ra el elo­gio. No se vio na­da di­fe­ren­te a lo que ve­nía ex­hi­bien­do. En el gol de In­de­pen­dien­te Ri­va­da­via no se hi­cie­ron las co­ber­tu­ras ade­cua­das, tan­to pa­ra evi­tar, pri­me­ro, que Mau­ro Mai­da­na en­via­ra el pre­ci­so cen­tro. Tam­po­co na­die “mo­les­tó” si­quie­ra a Cris­tian Gau­tier, quien li­bre de mar­cas con ágil sal­to e im­pe­ca­ble fren­ta­zo co­nec­ta­ra la pe­lo­ta que en­tró con fuer­za y lim­pia­men­te al ar­co de­fen­di­do por Fa­bri­cio Hen­ri­cot, que na­da pu­do ha­cer pa­ra evi­tar el em­pa­te men­do­ci­no.



Hu­bo sí, al­gu­nos pa­sa­jes en que Bo­ca Uni­dos tra­tó de ha­cer cir­cu­lar la pe­lo­ta, ha­cien­do su­ya la hoy lla­ma­da “te­nen­cia”. Al­go que no es­tá mal por­que se evi­ta di­vi­dir­la y sin el útil el con­tra­rio no jue­ga. Lo que sí no se de­be ha­cer es to­mar co­mo una cos­tum­bre ce­der­la atrás por te­mor a per­der­la, cuan­do de­be men­ta­li­zar­se el equi­po que pri­me­ro se de­be tra­tar de ju­gar­la ha­cia ade­lan­te.



Se ne­ce­si­ta asu­mir ries­gos. Pri­me­ro se de­be cen­trar la mi­ra en el ar­co de en­fren­te y si no se ob­ser­van op­cio­nes de pa­ses, en­ton­ces sí ase­gu­rar la po­se­sión de la pe­lo­ta pa­ra in­ten­tar de nue­vo ar­mar, es­pe­ran­do que al­guien más acom­pa­ñe pa­ra ge­ne­rar el fút­bol ofen­si­vo. Al­guien al­gu­na vez di­jo, y con fun­da­men­tos, que en la can­cha se de­be ar­mar las pe­que­ñas so­cie­da­des y con ellas for­ta­le­cer el tra­ba­jo de con­jun­to.



Es­to es va­lio­so y ge­ne­ral­men­te en­ca­mi­na fir­me­men­te ha­cia el éxi­to. En la can­cha el ar­que­ro de­be dar­le ga­ran­tía a la lí­nea de­fen­si­va, és­tos de­ben ser un buen res­pal­do de los me­dio­cam­pis­tas, quie­nes de­ben acom­pa­ñar de cer­ca a los ata­can­tes ne­tos pa­ra que és­tos no pier­dan an­te la su­pe­rio­ri­dad nu­mé­ri­ca.



Cla­ro que pa­ra lo­grar apli­car es­te ti­po de es­que­ma se re­quie­re de más au­da­cia, de “a­rries­gar” al­go más. Hoy el fút­bol es muy di­ná­mi­co, es cier­to, co­mo tam­bién es cier­to que se pue­de ju­gar buen fút­bol apla­can­do un po­co tan­to vér­ti­go, sin im­por­tar que los es­pa­cios se­an más chi­cos. Sin ol­vi­dar aque­llo de que no hay me­jor de­fen­sa que un buen ata­que; por­que se lo obli­ga a ex­tre­mar re­cur­sos en la mar­ca so­bre el equi­po ri­val.



Bo­ca Uni­dos es­tá ur­gi­do de triun­fos. No va­le se­guir su­man­do de a uno por­que se va “a­chi­can­do” su por­cen­ta­je en la ta­bla de pro­me­dios que de­ter­mi­na­rá el des­cen­so. Hoy el re­pre­sen­tan­te co­rren­ti­no en la Primera "B" Na­cio­nal no tie­ne pro­ble­mas por­que hay va­rios clu­bes que tie­nen pro­me­dios más ba­jos. Pe­ro pa­ra la tem­po­ra­da ve­ni­de­ra se su­ma­rán los pun­ta­jes de es­te año y que­da­rán sin efec­to otros que fue­ron ma­yo­res, lo que po­dría com­pli­car su ubi­ca­ción en esa ta­bla que da “mie­do”.



