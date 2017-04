Se volvió a reprogramar la 1ª fecha del Torneo Oficial 2017

En la reunión ordinaria del consejo directivo de la Liga Correntina de Fútbol, se procedió a reprogramar los encuentros de la primera fecha de los campeonatos Oficial de primera división A y B suspendidas en tres oportunidades y la primera fecha del torneo Oficial de la primera división "C".

El pronóstico extendido del clima para esta parte del país indica que este fin de semana no tendríamos lluvia y que por ende se podría poner en marcha la temporada 2017 de la Liga Correntina de Fútbol, que ya se vio suspendida en tres ocasiones a raíz de las lluvias que azotan la provincia.



En consecuencia, el martes en la reunión ordinaria del consejo directivo de la Liga, se procedió a reprogramar los encuentros de la primera fecha de los campeonatos Oficial de Primera A y B suspendidos en tres oportunidades y la primera fecha del torneo Oficial de la Primera C. Durante la sesión se rindió un minuto de silencio al árbitro Felipe Santiago Encina, fallecido ese día. La grilla de encuentros para este sábado y domingo, completándose el miércoles 3 de mayo.

Programa de partidos:

Sábado 29 de Abril:

Cancha de Alvear:

14:00 Robinson vs. Independiente / 1ª C

16:00 Invico vs. Alvear / 1ª B

Cancha de San Luis del Palmar:

16:00 Juventud Naciente vs. Cambá Cuá / 1ª A

Cancha de Huracán:

14:00 Huracán vs. Mburucuyá / 1ª A

16:00 Curupay vs. Mandiyú / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Empedrado vs. B° Quilmes / 1ª C

16:00 Libertad vs. Lipton / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Sacachispas vs. Alumni / 1ª C

16:00 Peñarol vs. Dr. Montaña / 1ª C

Libre en 1ra. C: Popular

Cancha de Ferroviario:

16:00 La Amistad vs. Ferroviario / 1ª A

Domingo 30 de abril:

Cancha de Alvear:

14:00 Santa Catalina vs. Soberanía / 1ª B

16:00 Villa Raquel vs. Talleres / 1ª B

Cancha de Lipton:

14:00 Rivadavia vs. Quilmes / 1ª B

16:00 San Marcos vs. San Jorge / 1ª B

Libre: En 1ra. B Defensores de Torino.

Miércoles 3 de Mayo:

Cancha de Boca Unidos:

16:00 Sportivo Corrientes vs. Boca Unidos / 1ª A



