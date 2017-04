Bassedas prueba el equipo para viajar a Tandil

Boca Unidos trabajó ayer por la mañana normalmente y en la práctica de fútbol matutina de hoy el técnico Christian Bassedas definirá a los probables titulares para enfrentar a Santamarina de Tandil el domingo a las 19 hs y con arbitraje de Juan Pablo Pompei.

Luego de la lluvia, el plantel de Boca Unidos pudo realizar las tareas propuestas por el cuerpo técnico encabezado por Christian Bassedas, mientras definen las variantes para el duelo de la 30ª fecha de la B Nacional. Hay dos suspendidos: Marcelo Ortiz (expulsado) y Mateo Ramírez (llegó al límite de amarillas); y a eso hay que sumar a los lesionados Martín Fabro, Fernando Alloco y Federico Nieto, mientras Gonzalo Ríos se mantiene en duda.



Recién hoy será el día para observar a los probables titulares de Boca Unidos, pero Christian Bassedas sabe que habrá -al menos- una baja segura en la defensa respecto de los que empataron el domingo ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Ariel Morales podría ser una de las alternativas, o bien sumar a Fabio Godoy como lateral derecha para cerrarlo a Rolando Ricardone. Además, en la mitad de la cancha, Gonzalo Ríos salió lesionado en el entretiempo por un golpe y -aunque no es una lesión muscular y lo van a esperar- difícilmente llegue para Tandil.



Allí se abre otra posibilidad de cambio en el mediocampo aunque no hay tantas variantes. Carlos Ross -no fue concentrado en el debut de Bassedas-, Osmar Ferreyra -no tuvo minutos con Bassedas- y Marcelo Miranda son los que corren con ventaja. Luego del partido en Tandil, Boca Unidos volverá a jugar el viernes 5 como local y ante Flandria desde las 21; el miércoles 10 visitará a Juventud Unida en Gualeguaychú en el mismo horario, y el lunes 15 se las verá contra Los Andes, en Corrientes.



El domingo en Tandil



El domingo, desde las 19, Santamarina recibirá a Boca Unidos de Corrientes, en uno de los partidos por la trigésima fecha de la Primera "B" Nacional. En la formación aurinegra faltará el defensor Agustín García Basso, quien frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (0-3, el lunes) llegó a la quinta amonestaciones. En cambio, estarán en condiciones de volver otros integrantes de la línea de fondo, Alfredo González y Lucas Acevedo, quienes cumplieron sanción por el mismo motivo.



La programación es la siguiente, con árbitros entre paréntesis:

Sábado:

13:05 Nueva Chicago vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (Diego Ceballos)

14:45 Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Almagro (Hernán Mastrángelo)

15:30 Flandria vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Luis Lobo Medina)

20:05 Chacarita Juniors vs. Villa Dálmine (Pablo Echavarría)

Domingo

15:30 Los Andes vs. Ferro Carril Oeste (Pablo Dóvalo)

15:45 Argentinos Juniors vs. Brown de Adrogué (Luis Alvarez)

17:00 San Martín de Tucumán vs. Douglas Haig de Pergamino (Alejandro Castro)

17:00 Crucero del Norte de Posadas vs. Estudiantes de San Luis (Gerardo Méndez Cedro)

17:00 Gimnasia de Jujuy vs. All Boys (Ramiro López)

19:00 Santamarina vs. Boca Unidos de Corrientes (Juan Pablo Pompei)

Miércoles 3:

21:00 Instituto de Córdoba vs. Atlético Paraná (Mariano González)



