Curupay - Mandiyú el destacado de la 1ª fecha del Oficial 2017

Hoy se pondrá en marcha el torneo “Oficial” de la primera A y de la divisional de Ascenso, tras postergaciones anteriores por la lluvia. Debido a que las instalaciones del estadio municipal son utilizadas para asistir a los inundados, no juegan Juventud y Cambá Cuá.

El partido que jugarán en la cancha de Huracán el campeón vigente Curupay y Mandiyú dará el toque de distinción a la jornada inaugural del torneo “Oficial” de primera división A de la Liga Correntina de Fútbol. Previamente, en ese mismo escenario Huracán Corrientes enfrentará a Mburucuyá.

La tarde sabatina ofrece otros atractivos como el encuentro que protagonizarán La Amistad y Ferroviario, dos que “a priori” serán protagonistas del torneo de la categoría superior. También jugarán los ascendidos Libertad y Lipton; fue suspendido el partido entre Juventud Naciente y Cambá Cuá, debido a que el estadio municipal está siendo ocupado para asistir a los inundados y la cancha sirve para maniobras de los helicópteros utilizados para llegar hasta las zonas anegadas por las aguas. La fecha se completará el miércoles 3 con el encuentro entre Boca Unidos y Sportivo Corrientes.



Programa de partidos:

Hoy

Cancha de Alvear:

14:00 - 1ª C: Robinson vs. Independiente (Carlos Hidalgo)

16:00 -1ª B: INVICO vs. Alvear (Nicolás Sosa)

Cancha de Ferroviario:

16:00 – 1ª A: La Amistad vs. Ferroviario (Sergio Pérez)

Cancha de Huracán:

14:00 - 1ª A: Huracán vs. Mburucuyá (Sandro Benítez)

16:00 – 1ª A: Curupay vs. Mandiyú (Miguel González)

Cancha de Libertad:

14:30 – 1ª C: Empedrado vs. Bº Quilmes (Raúl Sosa)

16:30 – 1ª A: Libertad vs. Lipton (Rosana Ojeda)

Cancha de Lipton:

14:00 – 1ª C: Sacachispas vs. Alumni (Javier Cabrera)

16:00 – 1ª C: Peñarol vs. Dr. Montaña (Edgardo Romero)

Libre en 1ra. C: Popular

Mañana:

Cancha de Alvear:

14:30 – 1ª B: Santa Catalina vs. Soberanía (Raúl Sosa)

16:30 – 1ª B: Villa Raquel vs. Talleres (Carlos Hidalgo)

Cancha de Lipton:

14:30 – 1ª B: Rivadavia vs. Quilmes (Emilio Tripier)

16:30 hs – 1ª B: San Marcos vs. San Jorge (Edgardo Romero)

Libre: En 1ra. B Defensores de Torino.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes