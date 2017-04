Deportivo Mandiyú jugará el Torneo Federal "A"

Esa será la denominación de ahora en adelante en el certamen que se iniciará a partir del segundo semestre, luego de los trámites administrativos realizados ayer por la tarde por su presidente en el Consejo Federal. Por otra parte, hoy iniciará una campaña de captación de socios en la previa del partido de la Liga Correntina ante Curupay.

De ahora en adelante, ya no existirá Textil Mandiyú para los torneos federales luego de las gestiones administrativas realizadas por Juan Ignacio Igarzabal, en su carácter de presidente de Deportivo Mandiyú. Justamente, este será el único nombre con el que se lo mencione, recordando que en el Federal B aún se lo conocía con el primero de los mencionados.



“Alrededor de las 15.30 me recibió Marcelo Moure, secretario administrativo del Consejo Federal, quien recibió la nota con el pedido del nombre, tal como me habían solicitado con anterioridad”, relató el presidente Albo desde Capital Federal. “No va a figurar más Textil, ahora se va a programar como Deportivo Mandiyú”, agregó, además de destacar que “hablamos de la realización del Federal A, pero todavía no está nada decidido sobre la forma de disputa. Para eso van a volver a citar a loa clubes cuando finalice el torneo actual”, mencionó. Por otra parte, avanzó con la indumentaria que vestirá a Deportivo Mandiyú en el Federal, destacando que “está casi todo arreglado con Sport 2000. Solo faltan unos detalles de las formas y tiempos de entrega que vamos a ir cerrando durante el mes de mayo”.



Campaña de socios



Esta tarde comenzará a jugarse la edición 2017 de la Liga Correntina de Fútbol y Deportivo Mandiyú aprovechará para iniciar la campaña de captación de socios. Será desde las 15 hs y en la cancha de Huracán Corrientes. Los dirigentes Oscar Marcelo Benítez y Martín Soto tendrán las planillas que deberán ser completadas por los interesados. Además, entre los requisitos, los interesados deberán acercarse con fotocopia del DNI y 2 fotos carnet. Los mayores deberán abonar 150 pesos; en tanto que los menores de 14 (hasta 13 años) $70, más $50 por única vez para impresión del carnet que será entregado dentro de los 15 días posteriores a la inscripción.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes