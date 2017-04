Invico empezó con el pie derecho en la “B”

En el partido adelantado del torneo de la Primera B de la Liga Correntina de Fútbol, INVICO derrotó 3-1 a Alvear en su cancha de Avenida Armenia y empezó con el pie derecho.

Por su parte, tuvo lugar íntegramente la jornada inaugural de la Primera C, categoría en la que Robinson se impuso 4-2 a Independiente para ubicarse bien arriba. Lo propio hizo Barrio Quilmes a expensas de Empedrado, por 3-1. El otro ganador en la tarde de sábado fue Alumni de Paso de la Patria, que superó 2-1 a Sacachispas. Además, Peñarol y Dr Montaña no se sacaron diferencias e igualaron 2-2, en el único reparto de puntos que tuvo la divisional, quedando libre inicialmente Popular.



Sigue hoy

Se completará de la siguiente manera la 1ª fecha de la “B”:

Cancha Alvear:

14:30 – 1ª B: Santa Catalina vs. Soberanía (Raúl Sosa)

16:30 – 1ª B: Villa Raquel vs. Talleres (Carlos Hidalgo)

Cancha Lipton:

14:30 – 1ª B: Rivadavia vs. Quilmes (Emilio Tripier)

16:30 – 1ª B: San Marcos vs. San Jorge (Edgardo Romero)

Libre en 1ª B: Defensores de Torino



