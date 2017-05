El clásico Boca Unidos - Mandiyú sin público visitante

Se dio a conocer el cronograma de la 2ª fecha del Torneo Oficial en las tres divisiones mayores de la Liga Correntina de Fútbol, donde lo más destacado será el duelo clásico entre Boca Unidos y Mandiyú. El sábado será de super acción con 11 partidos.

Este miércoles por la noche se dio a conocer la programación de este fin de semana para la primera A, B y C. El sábado comenzará con 11 encuentros, continuará el domingo con dos más, y el cierre será el jueves con el clásico entre Boca Unidos y Deportivo Mandiyú, para este partido no habrá público visitante, ni tampoco habrá la denominada tribuna "neutral".



Programa de partidos:

Sábado 6 de mayo:

Cancha de Alvear:

14:00 Soberanía – Rivadavia / 1ª B

16:00 Alvear – Torino / 1ª B

Cancha de Huracán:

14:00 Talleres – Invico / 1ª B

16:00 Cambá Cuá – Huracán / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Barrio Quilmes – Popular / 1ª C

16:00 Lipton – Sportivo / 1ª A

Cancha de Ferroviario:

14:00 San Jorge – Santa Catalina / 1ª B

16:00 Ferroviario – Juv. Naciente / 1ª A

Cancha de Mburucuyá:

15:30 Mburucuyá – Libertad / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Independiente – Sacachispas / 1ª C

16:00 Alumni – Peñarol / 1ª C

Domingo 7 de mayo:

Cancha de Lipton:

14:00 Dr. Montaña – Dep. Empedrado / 1ª C

16:00 Quilmes – Villa Raquel / 1ª B

Jueves 11 de mayo:

Cancha de Boca Unidos:

16:00 Boca Unidos – Dep. Mandiyú / 1ª A



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes