Sábado de súper acción con once partidos

En el "Gigante" del Berón de Astrada se mide Cambá Cuá con el dueño de casa. El "rojo" aún no debutó y el "azulgrana" perdió en la inauguración del Torneo Oficial. El programa se extiende en cuatro canchas más.

Comenzará en distintos escenarios la disputa de la segunda fecha del Torneo Oficial en los distintos estamentos de la Liga Correntina de Fútbol. En primera A lo más importante se programó para el jueves venidero. En el escenario de Boca Unidos, cancha principal, el dueño de casa será anfitrión de Mandiyú en el cotejo que se roba la atención de todos en el ámbito del fútbol casero.



Esta tarde el programa en la división de elite contempla la realización de cuatro encuentros, uno de ellos, en la localidad de Mburucuyá, donde la "M" oficiará de local ante Libertad desde las 15.30. Mburucuyá viene de ganarle de manera agónica a Huracán Corrientes en el "Gigante" del Berón de Astrada y de local buscará sumar sus primeros porotos de la temporada. El "decano" en tanto comenzó perdiendo con Lipton y llegará a este compromiso con la misión de poder sumar puntos.



En el barrio Berón de Astrada, Cambá Cuá hace su presentación en la competencia. Enfrenta a un Huracán que necesita recuperarse después de la derrota en la fecha inaugural. El juego comenzará a las 16. En el barrio San Benito, Ferroviario Corrientes será anfitrión de Juventud Naciente de San Luis del Palmar en el juego central del programa en ese estadio. El equipo de Kordylas ganó en su presentación, en cotejo que dejó mucha tela para cortar a raíz de la determinación de la dirigencia del club La Amistad de desafiliarse del fútbol liguista. A sus vez, los sanluiseños se presentarán en la divisional de honor liguista.



Finalmente en la cancha de Lipton, desde las 16, el dueño de casa, Lipton -viene de ganar en la fecha inaugural y con un plantel de jugadores de experiencia- recibirá a Sportivo Corrientes que recién hoy jugará su primer partido. El "albiverde" estaba programado para el último miércoles enfrentar a Boca Unidos, pero las precipitaciones dejaron el fútbol para otra oportunidad.



EL ASCENSO



Las divisionales de ascenso también pondrán en marcha la segunda fecha de sus respectivos certámenes. El mapa de la divisional B contempla cuatro cotejos. El más importante será el que sostendrán San Jorge (3) ante Santa Catalina (3). Ambos ganaron en su debut en la temporada. El juego abrirá la actividad en cancha de Ferroviario desde las 14.

En el "Eva Perón" del barrio Pujol dos serán los partidos que se jugarán, Soberanía (cayó en su debut en la divisional) medirá presente con Rivadavia que ganó después de más de un año sin triunfos. En la fecha inaugural, en la B superó por la mínima diferencia a Quilmes. El telón caerá con el partido entre Alvear y Defensores de Torino. El primero cayó en la primera fecha y Defensores quedó libre. En la cancha de Huracán Corrientes el primer turno será para dos que vienen con ritmo triunfal. Talleres e Invico. Finalmente en la primera C está previsto el desarrollo de tres encuentros. Uno en cancha de Lipton y los restantes en Libertad.



Programa de partidos

Hoy:

Cancha de Alvear:

14:00 Soberanía – Rivadavia / 1ª B

16:00 Alvear – Torino / 1ª B

Cancha de Huracán:

14:00 Talleres – Invico / 1ª B

16:00 Cambá Cuá – Huracán / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Barrio Quilmes – Popular / 1ª C

16:00 Lipton – Sportivo / 1ª A

Cancha de Ferroviario:

14:00 San Jorge – Santa Catalina / 1ª B

16:00 Ferroviario – Juv. Naciente / 1ª A

Cancha de Mburucuyá:

15:30 Mburucuyá – Libertad / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Independiente – Sacachispas / 1ª C

16:00 Alumni – Peñarol / 1ª C

Mañana:

Cancha de Lipton:

14:00 Dr. Montaña – Dep. Empedrado / 1ª C

16:00 Quilmes – Villa Raquel / 1ª B

Jueves 11 de mayo:

Cancha de Boca Unidos:

16:00 Boca Unidos – Dep. Mandiyú / 1ª A



