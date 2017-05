Lipton y Ferroviario mandan en el Oficial 2017

El "tren" y el elenco "azul" ganaron su segundo cotejo en igual cantidad de presentaciones y mandan en las posiciones del Oficial del fútbol casero. En tanto Cambá Cuá superó a Huracán Corrientes por 3 a 1.

Otra jornada con muchos goles vivió ayer la Liga Correntina de Fútbol en la Primera A. Se anotaron 15 tantos en cuatro cotejos, con un marcador que se repitió en tres oportunidades: 3 a 1. En el inicio de la segunda fecha del Oficial, Ferroviario le ganó al debutante Juventud Naciente 3 a 1 y Lipton hizo lo propio con Sportivo, por el mismo tanteador. De esta manera, el verdolaga y el equipo azul quedaron al tope de las posiciones con 6 puntos.



Por su parte, Camba Cuá, que hizo su presentación en el certamen, consiguió una buena victoria frente a Huracán Corrientes también por 3 a 1. En tanto que Libertad sacó tres puntos valiosos en su visita a Mburucuyá donde se impuso 2 a 1 con goles de Matías Giménez y Claudio Rojas, mientras que Lucas Monzón había adelantado al equipo del interior. La fecha se completará el próximo jueves cuando se dispute el clásico entre Boca Unidos y Mandiyú. Por su parte, Curupay no jugó dado que debía enfrentar a La Amistad, equipo que se desafilió de la Liga después de perder en la primera fecha con Ferroviario 3 a 1.



Triunfo verolaga



En cancha de Ferroviario, el local se adelantó rápidamente en el marcador cuando a los 6 minutos Iván Montiel aprovechó un rebote en al área rival para poner el 1 a 0. Lejos de amilanarse, Juventud Naciente salió a buscar el empate. Se lo perdió Lucas Zabalich cuando su remate pegó en el travesaño, pero a los 12, Daniel Gómez sacó un remate desde la medialuna para dejar sin chances a Daniel Almirón.

El partido se hizo de ida y vuelta, los dos equipos creaban situaciones, aunque carecieron de efectividad. En ese contexto, fue un poco mejor la visita exigiendo en varias oportunidades al juvenil arquero verdolaga. El encuentro tuvo su bisagra a los 27 minutos del segundo tiempo. Gustavo Fernández Benítez se fue por derecha, dejó en el camino a su marcador Gustavo Torres, y su centro fue conectado por Hernán Valenzuela que puso el 2 a 1 a favor del local.



Desde ese momento la segura defensa visitante comenzó a dibujar enormes errores y las situaciones de gol en el arco defendido por Leandro Saux fueron una constante aunque el tercer gol de Ferroviario recién llegó a 6 minutos del final cuando Daniel Ortíz sacó un remate cruzado que terminó con la resistencia del “1” visitante.



Debut ganador



Después de casi un mes de espera debido a las suspensiones por las condiciones climáticas, el Club Social y Deportivo Cambá Cuá debutó ayer con una victoria por 3 a 1 ante Huracán Corrientes. El encuentro sirvió para la fue la presentación de Carlos “Piti” Rodríguez como DT del equipo ganador. En la primera fecha Cambá Cuá debía enfrentarse a Juventud Naciente de San Luis del Palmar, pero las inundaciones registradas en la provincia obligaron a que se postergue dicho encuentro. Los goles cambacuaceros fueron anotados por Nicolás Chaine, Diego Portillo y Elías Pared, mientras que el empate transitorio de Huracán fue anotado por Walter Chapo.



Los rivales de La Amistad



El próximo martes el Consejo Directivo de la Liga Correntina de Fútbol tomará una decisión acerca de qué pasará con los rivales a los que debía enfrentar La Amistad, club al que la semana pasada se le aceptó el pedido de desafiliación. El equipo que ya no pertenece más al fútbol liguista, sólo disputó un partido por la primera fecha, cayendo ante Ferroviario 3 a 2.



El ascenso



En la Primera División "B", Invico volvió a golear, esta vez fue a Talleres por 3 a 0 y es uno de los punteros, junto a San Jorge que derrotó por la mínima a Santa Catalina. Además buen triunfo de Soberanía ante Rivadavia por 2 a 1. Y en su presentación, Defensores de Torino venció a Alvear por 4 a 3. Esta tarde completan Quilmes y Villa Raquel, quedó libre San Marcos. Por la Primera División "C", Alumni de Paso de la Patria le ganó a Peñarol por 4 a 2 y es el único líder. Además Popular venció a Barrio Quilmes por 2 a 1, en tanto que Independiente y Sacachispas igualaron 2 a 2. Hoy se completa con el juego entre Dr. Montaña y Deportivo Empedrado, quedando libre Robinson.



Hoy:

Cancha de Lipton:

14:00 Dr. Montaña vs. Empedrado / 1ª C

16:00 Quilmes vs. Villa Raquel / 1ª B

Jueves 11 de Mayo:

Cancha de Boca Unidos:

16:00 Boca Unidos vs. Deportivo Mandiyú / 1ª A



