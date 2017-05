"Se nos fueron los tres puntos por desatenciones"

El técnico de Boca Unidos dijo que en el empate del viernes ante Flandria, el equipo tuvo un rendimiento de mayor a menor. Señaló estar contento con la producción y la entrega, pero que al no darse el triunfo no puede estar satisfecho totalmente. Manifestó que después del segundo gol, se perdió la pelota por falta de calma e imprecisiones, pero que está convencido que van por el camino correcto.

En conferencia de prensa pos empate de local ante Flandria (2-2), que le impidió cortar una racha sin triunfos que ya se extienden a diez juegos, el técnico de Boca Unidos, Christian Bassedas, dejó su opinión del partido.“Es muy difícil poder abstraerse del resultado final, porque lógicamente nos preparamos para los tres puntos”, fueron las primeras palabras del ex futbolista, manager y técnico de Vélez Sarsfield.



Bassedas puntualizó que se hizo “un buen partido”, pero acotó que “después del segundo gol nuestro el equipo estuvo impreciso, y fue el momento que más lo sentimos porque teníamos dominado en ese momento el juego. Perdimos el balón que estaba en nuestra propiedad, lo empezamos a dividir, y se volvió a hacer un partido parejo; creo que con más calma podía haber terminado de otra manera”.



“Hemos tenido distracciones, desatenciones y en el fútbol eso se paga”, enfatizó Bassedas, para luego indicar que “el segundo empate de ellos viene cuando estaba afuera nuestro central (Marcelo Ortíz era atendido de un golpe). Son detalles que no justifican nada, pero significa que en esos momentos tenemos que reaccionar y estar mucho más despiertos, ya que se nos fueron los tres puntos más por esas desatenciones que por otra cosa”.



El DT, quien vive el partido intensamente (se lo vio muchas veces fuera del “corralito”, casi pisando la línea lateral junto a su ayudante, Héctor Almandoz), expresó que “nos preparamos para ganar, ese es el objetivo principal. Nosotros tenemos que dedicarnos a mejorar constantemente, los muchachos tienen una gran predisposición; ahora están cabizbajos, golpeados. La sensación que tienen es como una derrota, pero no es así”.



En cuanto a lo que viene, Bassedas señaló que “hay que seguir trabajando, levantar la cabeza, el resultado golpea, pero en la producción futbolística este cuerpo técnico considera que se está por el camino correcto y que vamos a tener recompensa”. Para finalizar, dijo: “Estoy contento con la producción, con la entrega, pero al no ganar no puedo demostrar mi satisfacción total lógicamente, porque de esto se trata de ganar. Me duele más el resultado final por ellos que por nosotros, porque como cuerpo técnico vemos como se están desdoblando en el esfuerzo, pero esto se trata de seguir, no hay que bajar los brazos nunca”.





