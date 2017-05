Boca Unidos recibe a Mandiyú solo con socios locales

Por la segunda fecha de la Liga Correntina de Fútbol, Boca Unidos recibirá esta tarde al Deportivo Mandiyú. El partido se jugará en el estadio del principal del Predio Leoncio Benítez desde las 16 hs y solo podrán asistir los socios del club "aurirrojo".

Esta tarde se reeditará el clásico entre Boca Unidos y Deportivo Mandiyú cuando desde las 16 hs se enfrenten en un partido correspondiente a la 2ª fecha del torneo de la Primera "A" de la Liga Correntina de Fútbol, que se jugará solamente con la presencia de los socios del club “aurirrojo” y no podrá entrar nadie más por decisión de los organismos de seguridad. Arbitrará las acciones Sergio Pérez y el encuentro se disputará en la cancha principal del complejo deportivo “Leoncio Benítez”, a la vera de la Ruta 12 en el barrio 17 de Agosto.



Se anuncia que tanto Boca Unidos como Mandiyú bajarán equipos con varios nombres conocidos por lo que el espectáculo podría alcanzar niveles interesantes. En el “albo” hay jugadores importantes, entre ellos Gonzalo Saucedo, Álvaro Pavón y Héctor Morales. Por el lado de Boca Unidos, lo harán algunos que ya jugaron en la B Nacional como Saúl Abecasis y Fabio Godoy, además del reclutado Leonel Ceresole y otras jóvenes promesas como el arquero Franco Morales o el delantero Maximiliano Sánchez, por caso.



En la fecha inaugural, Mandiyú se presentó con una goleada sobre el campeón vigente Curupay, al que doblegó sin atenuantes por 6 a 0, lo que habla del potencial en ofensiva que pregona su entrenador Ariel Cedres. En tanto, Boca Unidos, dirigido por Sergio Umpiérrez, no pudo debutar porque la lluvia obligó a posponer el encuentro con Sportivo Corrientes, que deberá ser reprogramado. El clásico se disputará en el estadio principal y por determinación del COPROSEDE local, sólo se habilitará el ingreso por calle Trento para personas que acrediten ser socias de Boca Unidos.



Para adquirir la entrada es condición sine qua non presentar el carnet de la institución. Por lo que se recomienda que no asistan al estadio gente que no tenga la condición de socio del club “aurirrojo”. La prensa sólo ingresará con la credencial otorgada por la Liga Correntina de Fútbol y también deberá manejarse por calle Trento. De este modo, quedarán pendientes los cotejos de Juventud Naciente frente a Cambá Cuá y el mencionado de Boca Unidos contra Sportivo, ambos correspondientes a la 1ª fecha de la “A”.



Por otra parte, el consejo directivo dispuso la programación de la 3ª fecha del torneo Oficial para las tres categorías este fin de semana. Boca Unidos y Curupay cerrarán el jueves, en Libertad; en tanto que el domingo los partidos cambiarán de horario.



Programa de partidos:

Sábado 13 de mayo:

Cancha de Huracán Corrientes:

14:00 Huracán – Ferroviario /1ª A

16:00 Dep. Mandiyú – Lipton / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Torino – Talleres / 1ª B

16:00 Libertad – Cambá Cuá / 1ª A

Cancha de Alvear:

14:00 Villa Raquel – Soberanía / 1ª B

16:00 Sportivo – Mburucuyá / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Peñarol – Independiente / 1ª C

16:00 Popular – Dr. Montaña / 1ª C

Domingo 14 de mayo:

Cancha de Alvear:

12:00 Sacachispas – Robinson / 1ª C

14:00 Empedrado – Alumni / 1ª C

Cancha de Libertad:

12:00 Invico – Quilmes / 1ª B

14:00 Rivadavia – San Jorge / 1ª B

Cancha de Lipton:

14:00 Santa Catalina – San Marcos / 1ª B

Jueves 18:

Cancha de Libertad:

16:00 Curupay – Boca Unidos / 1ª A



