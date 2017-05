Mandiyú goleó a Boca Unidos y es líder del Oficial

En el cierre de la 2ª fecha del Torneo Oficial 2017 de la Primera Divisió "A" de la Liga Correntina de Fútbol, Deportivo Mandiyú goleó como visitante a Boca Unidos por 4 a 0, para alcanzar la cima en la tabla de posiciones.

Mandiyú goleó ayer a Boca Unidos, por 4-0, en el clásico de la Liga Correntina de Fútbol que sirvió para completar la 2ª fecha del torneo Oficial de Primera A. De esta forma, el “albo” igualó la línea de Lipton y Ferroviario, cada uno con 6 puntos. El partido, que se jugó en la cancha principal del complejo de Boca Unidos en el barrio 17 de Agosto, con la presencia de poco más de un centenar de personas (sólo ingresaban socios locales), tuvo un claro dominador en la primera mitad. Fue cuando el “albo” alcanzó una ventaja parcial de tres goles, merced a las conquistas de Héctor Moreira, Gonzalo Saucedo y Diego Coronel.

Ya en el complemento, el que cerró la cuenta fue Matías Gómez para celebrar en el tradicional duelo contra Boca Unidos, que terminó con diez por la expulsión de Alejandro Leani (doble amarilla). Luego su estreno exitoso ante el campeón Curupay, al que derrotó 6-0, Mandiyú no perdió voracidad en ofensiva y le hizo cuatro al clásico rival.

El comienzo del juego mostró un inicio promisorio para Boca Unidos, porque en dos minutos y medio, ensayó una rápida contra en la que Sánchez alargó para la corrida de Ceresole, quien tras veloz carrera sacó un potente zurdazo rasante que obligó a la intervención de Jara para enviar la pelota al córner. Mandiyú intentaba jugar con más hombres en campo rival, pero eso le brindaba muchos metros a Boca Unidos para explotar su dinámica. En una de las más claras del “aurirrojo” en la primera mitad, el envío aéreo sobró a Coronel y por atrás se filtró Cristian Saucedo, aunque demoró en resolver el mano a mano con Jara diluyéndose su chance más clara.



Y dicen que los goles que no se hacen en el arco rival, se sufren en el propio. Tres más tarde, a los 15’, Gonzalo Saucedo colocó un tiro libre al segundo palo, conectó de aire Sena para enviarla al medio y empujó al gol Moreira. El retroceso defensivo de Boca Unidos quedó expuesto cuando a los 36’, apareció por derecha Monzón con pelota dominada y descargó con Morales, quien a su vez se la cedió a Gonzalo Saucedo para que éste anotara el 2-0 con toque suave.



La respuesta de Boca Unidos se dio a los 42’. Ceresole, de interesante movilidad y potente pegada, armó una doble pared con Cristian Saucedo, quien asistió a Abecasis pero su remate de zurda con cara interna se perdió por arriba. Casi que el golpe de gracia lo dio Mandiyú al bajarse la persiana de la etapa. La precisa ejecución del córner por parte de Gonzalo Saucedo continuó con cabezazo letal de Coronel en área chica.



En el segundo capítulo, Boca Unidos, herido en su orgullo, intentó asumir el protagonismo pero le faltó juego asociado y profundidad. A medida que pasaban los minutos, Mandiyú se sentía cada vez más consolidado y a los 42’ llegó el cuarto, mérito del acompañamiento de Gómez tras definición defectuosa del ingresado Quevedo.



Síntesis del partido:

Boca Unidos (0): Franco Morales; Fabio Godoy, Jonatan Zabala, Facundo Sosa y Alejandro Leani; Marcos Navarro, Ramiro Schweizer, Cristian Saucedo y Leonel Ceresole; Maximiliano Sánchez y Saul Abecasis. DT: Sergio Umpiérrez.

Mandiyu (4): Yamil Jara; Matías Gómez, Diego Coronel Alarcón, Héctor Moreira y Gonzalo Ramírez; Pablo Cáceres, Álvaro Pavón y Gonzalo Saucedo; Diego Monzón, Héctor Morales y Julio Silva. DT: Ariel Cedrés.

Goles: 15' Héctor Moreira (M), 35' Gonzalo Saucedo (M), 44' Diego Coronel Alarcón (M) 88' Matías Gómez (M).

Cambios: 68' Matías Espíndola por Marcos Navarro (BU), 68' Mario Caram por Leonel Ceresole y Emmanuel Cáceres por Saúl Abecasis (BU); 72' Manuel Barrios Alfonso por Gonzalo Saucedo (DM), 72' Nicolás Ferreira por Julio Sena (DM), 79' Alberto Quevedo por Héctor Morales (DM).

Expulsados: 75' Alejandro Leani (BU).

Árbitro: Sergio Pérez.

Cancha: Boca Unidos.



Programa de partidos:

Sábado 13 de mayo:

Cancha de Huracán Corrientes:

14:00 Huracán – Ferroviario /1ª A

16:00 Dep. Mandiyú – Lipton / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Torino – Talleres / 1ª B

16:00 Libertad – Cambá Cuá / 1ª A

Cancha de Alvear:

14:00 Villa Raquel – Soberanía / 1ª B

16:00 Sportivo – Mburucuyá / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Peñarol – Independiente / 1ª C

16:00 Popular – Dr. Montaña / 1ª C

Domingo 14 de mayo:

Cancha de Alvear:

12:00 Sacachispas – Robinson / 1ª C

14:00 Empedrado – Alumni / 1ª C

Cancha de Libertad:

12:00 Invico – Quilmes / 1ª B

14:00 Rivadavia – San Jorge / 1ª B

Cancha de Lipton:

14:00 Santa Catalina – San Marcos / 1ª B

Jueves 18:

Cancha de Libertad:

16:00 Curupay – Boca Unidos / 1ª A



