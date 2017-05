“Tenemos que generar más juego a lo largo del partido”

El delantero chaqueño admitió que en el segundo tiempo manejaron la pelota pero “después de convertir el gol la empezamos a dividir otra vez”. Aunque sostuvo que igual “hay que seguir trabajando con la misma idea porque el equipo de a momentos mejora”.

Es innegable que Cristian Núñez es un delantero respetado por los rivales y saben que no es fácil marcarlo por el oficio y capacidad del valor de Boca Unidos. El miércoles fue gestor de la acción que derivó en el penal que él mismo convirtió frente a Juventud Unida, con el que al final terminaron empatando en un gol.

Lo de Boca Unidos en el primer tiempo fue realmente muy “flojo”, no estuvo acertado en ninguna de las facetas del juego. No defendió, tampoco elaboró juego y en la ofensiva fue inoperante. Cristian coincide con sus compañeros y el mismo Bassedas en que en el primer tiempo el equipo “estuvo muy impreciso, después mejoramos bastante y el penal fue producto de una buena jugada que hicimos en el segundo tiempo, en el que empezamos manejando la pelota pero después de haber hecho el gol la dividimos otra vez y se nos complicó hasta que ellos lograron el empate”.



Siguiendo con su apreciación dijo que “al final controlamos un poco más la pelota pero nos faltó, y nos está faltando, un poco más de profundidad. Además, en la última jugada (Marcelo Ortiz tiró afuera solo frente al arquero) ahí nos damos cuenta que no estamos ligando”. “Somos autocríticos y nos dimos cuenta que estábamos muy imprecisos y que erramos muchos pases. Y es una lástima que sigamos empatando y que no podamos revertir esta racha mala sin poder ganar, que la verdad es que nos duele mucho. Iba ser un lindo premio si metíamos esa última pero bueno ahora este empate para que tenga valor estamos obligados a ganar en casa el lunes contra Los Andes”, dijo asumiendo el compromiso de que la victoria es imperiosa para enderezar el rumbo. De todos modos el goleador histórico de Boca Unidos en torneos de nivel nacional sostuvo que “hay que seguir insistiendo y trabajando con la misma idea, creo que el equipo de a momentos mejora pero tenemos que tener más juego a lo largo del partido”.



- Alan Pérez



Alan Pérez, que al igual que el equipo mejoró en el segundo tiempo, reconoció que hicieron “un primer tiempo muy malo, estuvimos imprecisos y al intentar jugar bien arriba al errar el pase regalamos mucho la parte del fondo y nos crearon muchas situaciones de gol al quedar mal parados. Pero lo conseguimos corregir, hicimos un segundo tiempo muy bueno, tuvimos opciones claras de gol”. Afirmó que no fue penal el que cobraron, “Sánchez Paredes no tiene intenciones de jugar la pelota con la mano, yo estaba a tres metros, la tiene apoyada en el cuerpo pero así y todo el árbitro cobra el penal, pienso que no fue pero se quería justificar (el árbitro) con el penal que había cobrado antes”.



“Intentamos salir tocando desde el fondo, queremos ser protagonistas, lo buscamos con todas las herramientas. Así y todo siempre por algo no podemos alcanzar el triunfo que tanto buscamos. A nosotros nos sirve ganar. El cuerpo técnico baja el mensaje de que tenemos que ser protagonistas y nosotros sentimos siendo autocrítico que hacemos cosas, pero después ocurren los imponderables, que son estas situaciones, no podemos ganar, pero estamos convencidos que por el camino donde vamos es el correcto. Vemos los frutos, estamos esperando el resultado nada más”, dijo esperanzado el defensor.



