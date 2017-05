"A la cancha no ingresaron solo socios de Boca Unidos"

Juan Igarzabal realizó una seria denuncia tras el triunfo de Mandiyú ayer en el clásico ante Boca Unidos, en el predio del 17 de Agosto. Al partido solo debían ingresar socios locales, y según Igarzabal esto no se cumplió. "Había más gente de la debida. No ingresaron solo los socios de Boca Unidos. Mucha gente pagó un seguro y entró. Vamos a pedir las explicaciones", dijo el Presidente del "Albo".

"Hubo gente de Boca Unidos... de la hinchada. O sea que no se cumplió con lo pactado. Vamos a pedir explicaciones en la Liga y con la Policía porque esto no es lo acordado. Y quiero que el Jefe del operativo de policía me aclare que pasó", expresó Juan Igarzabal.



"Lo de jugar entre semana fue porque los equipos de la primera juegan los fines de semana por el Nacional B, y nos va a pasar a nosotros en el Federal. Mi queja no va por eso, pero no se cumplió con lo pactado respecto a la seguridad", dijo.



Igarzabal hizo mención a lo sucedido meses atrás en un partido amistoso en un torneo de verano, cuando el encuentro debió suspenderse por serios incidentes en el ingreso. "Con estas cosas no se juega. Fue peligroso lo que pasó", alertó.



Fuente: Radio Dos



