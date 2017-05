Bassedas espera contar con Ricardone y Alan Pérez

El plantel de Boca Unidos ultima su preparación para recibir el lunes a Los Andes, por la 33ª fecha, y evalúan el físico de los dos defensores que terminaron con afecciones en Gualeguaychú. El chaqueño con tendinitis en el talón y Alan con traumatismo en la tibia.

El problema de los lesionados en Boca Unidos parece no tener fin. El miércoles en Gualeguaychú, Rolando Ricardone no aguantó más el dolor y fue sustituido al promediar el segundo tiempo ingresando en su lugar Mateo Ramírez. El jugador comentó después que viene arrastrando ese problema, por lo que no es segura su presencia para integrar el equipo que el lunes, a las 21 hs, recibirá la visita de Los Andes por la 33ª fecha del torneo de la Primera B nacional de la AFA. Dirigirá Gonzalo López Aldazabal.



Por su parte, Alan Pérez, después del empate (1-1) con Juventud Unida dijo: “En el primer tiempo se me trabó un poco el empeine y se me dobló la rodilla”, por lo que se le harán estudios para determinar la gravedad de la afección que en principio afectaría la zona de la tibia principalmente por el fuerte traumatismo.



En cuanto a Gonzalo Ríos, se recupera y lo examinarán para ver si está en condiciones de formar parte del plantel que concentrará el domingo a la espera del encuentro con el equipo “milrayita”. Por su parte, Fernando Alloco y Federico Nieto podría estar en condiciones para el partido que Boca Unidos jugará el domingo 21 contra Gimnasia y Esgrima en la provincia de Jujuy.



Ayer los jugadores volvieron a entrenar bajo las órdenes del cuerpo técnico que comanda Christian Bassedas, hoy en horario matutino retomarán la actividad y es muy probable que hagan algo de fútbol, y la preparación finalizará mañana con el ensayo de jugadas con pelota detenida y algunos movimientos tácticos. A la noche concentrarán en un hotel céntrico hasta horas antes del partido con Los Andes.



