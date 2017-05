Se juega la tercera fecha del Oficial 2017

Los partidos entre los punteros Lipton y Mandiyú y el preliminar Huracán-Ferroviario sobresalen hoy del programa de la 3ª fecha del torneo oficial “Escribano Armando D’Ambrosio”, de la categoría superior. También juegan Libertad-Cambá Cuá y Sportivo-Mburucuyá.

La cancha de Huracán Corrientes será escenario esta tarde de la máxima atracción del torneo oficial “Escribano Armando D’Ambrosio”. Allí se jugarán dos partidos clásicos de la 3ª fecha, a primera hora el local Huracán se medirá con Ferroviario y posteriormente el plato fuerte de la jornada con el partido entre los punteros y puntaje ideal Mandiyú y Lipton. También esta tarde, pero en otros escenarios, el “decano” Libertad enfrentará a Cambá Cuá, mientras que Sportivo Corrientes recibirá a Mburucuyá. La fecha se completará el miércoles con el encuentro entre Curupay y Boca Unidos. Tendrá fecha libre Juventud Naciente de San Luis del Palmar.



Indudablemente que Lipton -Mandiyú se roba la atención porque vienen en ganadores y además sin dejar escapar ninguno de los seis puntos que disputó. Es más, el “albo” impuso su jerarquía goleando (4-0) a su clásico rival Boca Unidos y se perfila como protagonista principal ya que en la fecha inaugural también venció categóricamente (6-0) al campeón vigente Curupay. Lipton llega con menos pergamino pero con muchas ganas de dar el gran golpe y repetir el éxito de la semana anterior cuando superó a Sportivo Corrientes por 3 a 1.



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de Huracán Corrientes:

14:00 Huracán – Ferroviario /1ª A

16:00 Dep. Mandiyú – Lipton / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Torino – Talleres / 1ª B

16:00 Libertad – Cambá Cuá / 1ª A

Cancha de Alvear:

14:00 Villa Raquel – Soberanía / 1ª B

16:00 Sportivo – Mburucuyá / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Peñarol – Independiente / 1ª C

16:00 Popular – Dr. Montaña / 1ª C

Mañana:

Cancha de Alvear:

12:00 Sacachispas – Robinson / 1ª C

14:00 Empedrado – Alumni / 1ª C

Cancha de Libertad:

12:00 Invico – Quilmes / 1ª B

14:00 Rivadavia – San Jorge / 1ª B

Cancha de Lipton:

14:00 Santa Catalina – San Marcos / 1ª B

Jueves 18:

Cancha de Libertad:

16:00 Curupay – Boca Unidos / 1ª A



