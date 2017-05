Miranda: “El grupo se merecía esta victoria”

Boca Unidos volvió a festejar después de once fecha, y el autor del gol del triunfo ante Los Andes fue el volante correntino Marcelo Mirando, que afirmó, “es lo que estábamos buscando, para lo que el grupo estaba trabajando y no se nos venía dando, muy contento por la victoria por que el grupo de lo merecía”.

Cada vez se nota más que el proceso de formación de jugadores en Boca Unidos está dando sus frutos. Los que ahora están teniendo minutos en cancha son Ariel Morales en la defensa, Ataliva Schweizer en el mediocampo y a ellos se le sumó Marcelo Miranda, el volante de creación autor del gol del triunfo sobre Los Andes, el lunes a la noche en Corrientes.



Precisamente en el diálogo con la prensa Marcelo decía que venían trabajando para cortar la mala racha y lograr el ansiado triunfo, que se les negaba desde hacía once partidos. “Lo veníamos buscando y no se nos estaba dando, pero por suerte pudimos lograr esta victoria en casa y todos estamos muy contentos porque el grupo y la institución lo merecían”.



Miranda es un jugador habilidoso, capaz de improvisar y sorprender con alguna jugada. Por ejemplo ante el “milrayitas” hizo rebotar la pelota hacia Miño que tiró la pared, mandó el pase vertical para Ross, se interpuso el lateral Barreiro y le quedó a él afuera del área definiendo muy bien. “En el gol lo veo adelantado al arquero, me queda justo un rebote y en una milésima de segundo decidí patear al arco y se me dio el gol”.



El joven jugador expresó que estaba muy contento porque “me están dando la posibilidad de mostrarme, de poder aportar. Algo que no se me venía dando, ellos (por el cuerpo técnico) confían en mí y yo trato de dar lo mejor para el equipo”. Marcelo fue nada menos que el autor del único gol que le permitió a Boca Unidos cortar una racha de once partidos sin poder ganar: “La verdad que al final lo ganamos sufriendo hasta el silbato del árbitro. Es cierto que nosotros también tuvimos algunas situaciones para liquidarlo pero parece que en estos momentos si no se sufre no vale. Pero lo importante es que ganamos”, dijo para finalizar.



Mateo Ramírez



Su compañero Mateo Ramírez, otro que terminó de formarse en las inferiores de Boca Unidos, que jugó de lateral derecho ante la lesión de Ricardone, coincidió con Miranda en que “hace mucho que veníamos buscando la victoria y no se nos venía dando. Esta noche (lunes) por suerte pudimos terminar concentrados y un poco sufriendo. Pudimos cortar la racha de partidos empatados y ahora hay que sumar de a tres para ir saliendo del fondo”.



Después confió que Christian Bassedas les remarcaba que no se desesperen que “la victoria ya iba a llegar y por suerte fue así y pudimos festejar. Ahora hay que tratar de seguir sumando de a tres para sacar al equipo del lugar incómodo que está en la tabla”, manifestó esperanzado el joven jugador que provino de Vélez Sársfield.



