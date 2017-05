Se reprogramó la tercera fecha del Oficial 2017

Se dio a conocer la reprogramación de los encuentros por la 3ª fecha del Oficial de la Liga Correntina por la primera división A, B y C. Esta tarde arranca con el juego entre Curupay y Lipton. Además se programaron los pendientes de la primera fecha. Además se resolvió que pasará con los rivales de La Amistad.

En la noche del martes, en la reunión de consejeros de la Liga Correntina de Fútbol, se reprogramó los encuentros por la tercera fecha del Oficial de la Liga Correntina. Además se resolvió que todos los ocasionales rivales del club La Amistad, que se desafilió, sumaran 3 puntos, pero solamente en la primera rueda.



El reglamento indicaba que los rivales no sumaban los puntos, y al jugarse un partido, ante Ferroviario, había una desventaja, para cambiar eso se necesitaba unanimidad y se logró, así todos estarán en igualdad de condiciones. Por ahora los que sumaron son, Ferroviario, jugó y ganó el partido, Curupay por la segunda fecha y Juventud Naciente por la 3ª.



Los punteros de la A, estarán jugando este sábado en cancha de Huracán Corrientes, a las 16 hs lo hará Lipton ante Deportivo Mandiyú y a las 14 hs Ferroviario frente al local, Huracán. Los líderes de la B, jugaran el domingo en cancha de Libertad, a las 12 hs Invico se mide ante Quilmes y a las 16 hs, San Jorge ante Rivadavia. El que manda en la C es Alumni, y jugará el domingo, ante Empedrado, desde las 16 en cancha de Alvear. En tanto que se programaron los dos encuentros pendientes por la primera fecha.



Programa de partidos:

Sábado 20 de mayo

10:00 Ferroviario - Boca Unidos / sub 13 (final Ida)

Sábado 20 de mayo:

Cancha de Huracán Corrientes:

14:00 Huracán – Ferroviario /1ª A

16:00 Dep. Mandiyú – Lipton / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Torino – Talleres / 1ª B

16:00 Libertad – Cambá Cuá / 1ª A

Cancha de Alvear:

14:00 Villa Raquel – Soberanía / 1ª B

16:00 Sportivo – Mburucuyá / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Peñarol – Independiente / 1ª C

16:00 Popular – Dr. Montaña / 1ª C

Domingo 21 de mayo:

Cancha de Alvear:

12:00 Sacachispas – Robinson / 1ª C

14:00 Empedrado – Alumni / 1ª C

Cancha de Libertad:

12:00 Invico – Quilmes / 1ª B

14:00 Rivadavia – San Jorge / 1ª B

Cancha de Lipton

14:00 Santa Catalina – San Marcos / 1ª B

Miércoles 24 de mayo:

Cancha de Libertad:

14:00 Cambá Cuá - Juventud Naciente /1ª A (pendiente 1ª fecha)

16:00 Sportivo - Boca Unidos /1ª A (pendiente 1ª fecha)



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes