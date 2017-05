Boca Unidos venció a Curupay en el inicio de la 3ª fecha

El “aurirrojo” consiguió su primera victoria en la temporada de la Liga Correntina de Fútbol al derrotar al último campeón Curupay por 2 a 1 en el partido que abrió la tercera fecha de la Primera División "A".

Con la victoria de Boca Unidos sobre Curupay por 2 a 1, se puso en marcha ayer la tercera fecha del torneo Oficial de Primera división A “Escribano Armando D’Ambrosio” de la Liga Correntina de Fútbol. El encuentro se jugó en la cancha de Libertad con el arbitraje de Sebastián Azcona.



El “aurirrojo” dio vuelta un partido que lo tenía abajo desde el primer tiempo y derrotó al “maderero”. Matías Espínola y Leonel Ceresole fueron los autores de los goles de Boca Unidos, ambos en el complemento; había abierto el marcador Cristian Medina para Curupay. Boca Unidos buscaba la recuperación luego del traspié sufrido en el clásico ante Mandiyú, que el pasado jueves lo goleó 4 a 0, mientras que en la primera fecha no participó, porque se postergó el partido que tenía previsto jugar ante Sportivo.



Por su parte Curupay, campeón defensor del certamen, venía de debutar con el pie izquierdo en el certamen al caer ante Mandiyú 6 a 0, mientras que la fecha siguiente quedó libre, dado que La Amistad terminó su participación en el campeonato, a raíz de que se desafilió de la entidad liguista. Con este resultado así están las posiciones en la Primera A del fútbol de entre casa: Mandiyú, Lipton y Ferroviario, 6 puntos; Cambá Cuá, Mburucuyá, Libertad, Boca Unidos y Curupay, 3; Juventud Naciente, Sportivo y Huracán, 0.



Síntesis del partido:

Curupay (1): Gustavo López; Santiago Flores, Esteban Valenzuela, Gerardo Amarilla y Cristián Gómez; Santiago Rodríguez, Carlos Gallardo y Cristian Medina; Edgar Franco; Martin Kuchack y César Molina. DT: Ramón Domingo Centurión.

Boca Unidos (2): Franco Morales; Fabio Godoy, Jonathan Zabala, Facundo Sosa y Enzo Martínez; Marcos Navarro, Ramiro Schweizer y Saúl Abecasis; Leonel Ceresole; Ignacio Valsagiácomo y Emanuel Cáceres. DT: Sergio Umpiérrez.

Goles: 13’ Cristian Medina (C); 61’ Matías Espínola (BU) y 73’ Leonel Ceresole (BU).

Cambios: 55’ Matías Espínola por Navarro (BU); 58’ Víctor González por Kuchack (C); 64’ José Corrales por Gómez (C); 73’ Darío Ramírez por Gallardo (C); 74’ Franco Aguirre por Cáceres (BU) y 88’ Agustín Bogarin por Martínez (BU).

Árbitro: Sebastián Azcona.

Cancha: Libertad.



