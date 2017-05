Curuzú Cuatiá sede de la sesión de la Federación de Fútbol

Mañana a partir de las 10.00 horas, la "sucursal del cielo" será sede de una nueva sesión oficial del Consejo Directivo, dando tratamiento a un amplio temario. Se realizarán balances de las competencias ya disputadas, más el lanzamiento oficial del Torneo Sub 12 y otras decisiones institucionales.

El Presidente de la Federación Correntina de Fútbol (Fe.Co.F.) Edgardo Luís Corradini, junto al Secretario de esta institución Walter Rodríguez, notificaron de la Sesión Ordinaria N° 128, a realizarse mañana en la ciudad de Curuzú Cuatiá, a partir de las 10.00 horas.



La cita será en el Salón de Reuniones de la Liga de Fútbol “Gral. Belgrano” sito en calle San Martín N° 656, con los siguientes temas a ser tratados:

1º) Lectura y consideración del acta de la sesión anterior (N° 127 en Mercedes);

2º) Correspondencias y notas recibidas y/o remitidas;

3º) Presentación de ADAFIA (Asociación de Árbitros);

4º) Supercopa Correntina 2017, Informe Final

Recopa Correntina, Programación de actividad;

5º) Torneo Sub 11 (clase 2006) Informe Final;

6º) Torneo Sub 12 (clase 2005) confirmaciones y Cruces de la Primera Fase;

7º) Informe del Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA);

8º) Temas varios e Informe de Tesorería.

(x) – Se ruega puntualidad a los Sres. Consejeros, de haber quórum suficiente para sesionar, se arrancará en horario previsto. Se debe tener en cuenta que por la tarde en Mercedes, se juega la Final del Provincial Sub 11.



Finalmente se juega la gran final del Sub 11 en Mercedes



Con un cruce que promete y mucho entre Boca Unidos de Capital e Independiente de Santo Tomé, mañana tendrá lugar la Final del Torneo Provincial apto para la categoría 2006. El encuentro se disputará en la "tierra del paiubre" desde las 16.30 horas. Con sede en el estadio “Ciudad de Mercedes” del club Apinta, los elencos capitalino y santotomeño irán por la gloria en la categoría Sub 12, certamen provincial que organiza y fiscaliza la Federación Correntina de Fútbol (Fe.Co.F.).



Boca Unidos viene de ganar una exigente zona semifinal jugada en Goya, superando a rivales como Deportivo Municipal (local) en definición por penales (4-1 tras empatar sin goles) y Apinta de Mercedes por la mínima diferencia. No obstante, el rojo de Santo Tomé, impuso su jerarquía y ganó con total autoridad el cuadrangular semifinal disputa en esa ciudad. En el cruce eliminatorio, superó 2-0 a Barraca de Paso de Libres, en tanto que en la definición, goleó por 4-1 a Belgrano de Curuzú Cuatiá.



Así, ambos definirán la tercera competencia oficial del año 2017 en el ámbito de la Fecof, con el aval del Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA). Autoridades federativas, entregarán premios una vez finalizado en encuentro. Vale recordar que este encuentro estuvo programado para el pasado sábado 13, pero por inclemencias del tiempo en toda la provincia, fue reprogramado.



