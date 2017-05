Mandiyú - Lipton duelo de líderes en la 3ª fecha del Oficial

Para esta tarde fueron reprogramados los partidos suspendidos la semana anterior por el mal tiempo, destacándose los cruces Lipton-Mandiyú y Huracán-Ferroviario. Sobre todo el del “albo”, que viene de lograr diez goles en dos encuentros y tiene puntaje ideal.

La cancha de Huracán será escenario hoy de dos clásicos que atraerán la atención de los aficionados locales. Allí jugarán en choque de punteros Mandiyú y Lipton, con el preliminar entre el equipo local y Ferroviarios. Es lo más importante de la 3ª fecha del torneo oficial de primera A “Escribano Armando D’Ambrosio” de la Liga Correntina de Fútbol.



En cancha de Libertad, el dueño de casa, que tiene un partido ganado y otro perdido, recibirá a Cambá Cuá, que tuvo un debut triunfal en la segunda fecha (tiene postergado el encuentro con Juventud Naciente de la primera fecha). También juegan hoy Sportivo Corrientes (perdió en el debut) y Mburucuyá que ganó uno y perdió el otro. Indudablemente que se destaca el encuentro entre Lipton y Mandiyú, que ganaron sus dos primeros partidos. Es más, el equipo “albo” goleó en su primera presentación al campeón vigente Curupay (6-0) y luego venció a Boca Unidos en forma contundente (4-0).



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de Huracán Corrientes:

14:00 Huracán – Ferroviario /1ª A

16:00 Dep. Mandiyú – Lipton / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Torino – Talleres / 1ª B

16:00 Libertad – Cambá Cuá / 1ª A

Cancha de Alvear:

14:00 Villa Raquel – Soberanía / 1ª B

16:00 Sportivo – Mburucuyá / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Peñarol – Independiente / 1ª C

16:00 Popular – Dr. Montaña / 1ª C

Domingo 21 de mayo:

Cancha de Alvear:

14:00 Sacachispas – Robinson / 1ª C

16:00 Empedrado – Alumni / 1ª C

Cancha de Libertad:

14:00 Invico – Quilmes / 1ª B

16:00 Rivadavia – San Jorge / 1ª B

Cancha de Lipton:

15:30 Santa Catalina – San Marcos / 1ª B

Jueves 25 de Mayo:

Cancha de Libertad:

14:00 Boca Unidos - Sportivo / 1ª A

16:00 Juventud Naciente - Cambá Cuá / 1ª A



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes