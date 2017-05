Lipton bajó a Mandiyú y es único líder del Oficial

Lipton fue ordenado y práctico, superó a Mandiyú por 2 a 0 y quedó como absoluto puntero del Torneo Oficial de primera A de la Liga Correntina de Fútbol, al completarse ayer la tercera fecha.

Lipton, que recuperó un lugar en la máxima categoría de la Liga Correntina de Fútbol, encara un comienzo de año a todas luces. Es que ayer, en el marco de la 3ª fecha del torneo Oficial de Primera A, le ganó 2-0 a Mandiyú y se erigió como único líder, incluso con puntaje ideal. Fue la tercera victoria en fila para el conjunto “azul” de calle Alberdi, que antes doblegó a Libertad y Sportivo (3 a 1 en ambos casos).



Sorpresivo, sin dudas, lo de Lipton porque atrás quedó un Mandiyú reforzado, que cuenta con varios jugadores que vienen de lograr el ascenso al Federal A y que seguramente serán parte del proceso que llevará adelante Pablo Suárez en la tercera categoría del fútbol argentino. De hecho, el “albo” había iniciado la temporada con sendas goleadas sobre el campeón vigente Curupay (6-0) y Boca Unidos (4-0) en el clásico.



Pero en la víspera se topó con esta interesante versión de Lipton, que golpeó a través del “inoxidable” Ricardo Daniel González y Alejandro Morales, uno en cada tiempo. Otro que tuvo un sábado fructífero fue Libertad, que sorprendió a Cambá Cuá y lo derrotó 1-0. El gol del ingresado juvenil Edgardo Urbina a los 34’ del complemento le dio el segundo éxito consecutivo al “decano” dirigido por Patricio Del Vecchio, que se acomodó en el lote de escoltas. A su vez, fue empate 1-1 el duelo entre Sportivo y Mburucuyá, que hicieron lo que pudieron en el desparejo escenario de Alvear.



El primer tiempo fue claramente favorable al “albiverde”, que se adelantó enseguida mediante la ejecución de penal de José María Domínguez, previa infracción en el área a Marcos Gómez. Después de abrir el marcador, Sportivo tuvo un par de chances propicias para aumentar, pero en ambos casos surgió la figura del arquero Gonzalo Miguel para ahogar el grito de gol rival. Primero ante la volea de Emanuel Molina y luego por el disparo a la carrera de Manuel Molina.



No obstante, en el complemento lo equilibró Mburucuyá y llegó a la igualdad cuando Pablo Sandoval desvió con toque suave un tiro libre en forma de centro ejecutado por Bruno Torres. Vale mencionar que en esta 3ª fecha, el que sumará los puntos sin jugar (con marcador de 1-0) por la deserción de La Amistad es Juventud Naciente de San Luis del Palmar. El próximo jueves 25 (feriado patrio), se disputarán los cotejos pendientes de la 1ª fecha entre Sportivo vs. Boca Unidos y Juventud Naciente vs. Cambá Cuá, ambos en cancha de Libertad.



Huracán no había tenido un comienzo alentador en el torneo Oficial de Primera A, organizado por la Liga Correntina de Fútbol. Es que en las primeras fechas sufrió sendas derrotas con Mburucuyá y Cambá Cuá. Esto lo ponía en una presunta situación desfavorable en la previa del compromiso ante Ferroviario, que por el contrario había ganado en sus dos presentaciones a La Amistad (luego decidió desafiliarse de la Liga) y Juventud Naciente.



Sin embargo, el “azulgrana” demostró que está vivo ayer y le ganó 2-0 al “tren verde”, que así no pudo seguir en la vanguardia. Wilfredo Portillo, a los 17’ de juego, adelantó a Huracán en el marcador y a pocos minutos de finalizar el encuentro cerró la cuenta el experimentado Diego Ortiz -fue incluido instantes antes- mediante una lujosa definición. Emiliano Brunetti, quien había ingresado por Kevin Martínez en el complemento, vio la roja y Ferroviario terminó con diez jugadores en cancha.



Por el Ascenso



También ayer se disputaron encuentros correspondientes al torneo de Primera B liguista y otros válidos por la 3ª fecha de la divisional C. En la segunda categoría, el ascendido Soberanía venció 1-0 a Villa Raquel gracias a la conquista -vía penal- de José Luis Gómez cuando se moría la primera etapa. En tanto, Defensores de Torino se impuso 4-2 a Talleres, en un partido que tuvo todos sus goles en la segunda mitad. Edgardo Araujo -de tiro libre-, Mario Papadopulos, Alfredo González y Carlos Esquivel adelantaron al ganador y cerca del final decoraron el resultado Jorge Espinoza -otro de tiro libre- y Eduardo Romero. En la “C”, Peñarol goleó 5-2 a Independiente y Popular superó 2-0 a Dr. Montaña.



