"En el segundo tiempo podíamos habernos llevado una victoria"

Gonzalo Ríos sostuvo que un triunfo hubiera sido el resultado más apropiado por la manera en que jugaron en el período final. “Es cierto que ellos manejaron la pelota en el primer tiempo, pero en el segundo fue nuestro, apretamos más arriba y fuimos contundentes”, dijo.

Gonzalo Ríos lidió con la menos afortunada en el primer tiempo. Tuvo que luchar con escasa compañía cada vez que Boca Unidos encaraba buscando el arco de Gimnasia. Se esforzó y su presencia siempre fue inquietante para la defensa rival. Al final terminó redondeando una actuación correcta y consideró que por lo hecho en el segundo tiempo hasta pudieron haber merecido algo más que el empate en uno.



“Creo que por ahí en el primer tiempo no nos pudimos acomodar dentro de la cancha, pero en el segundo tiempo mejoramos muchísimo y merecíamos llevarnos algo más, hasta una victoria”, dijo convencido. Al comienzo se planteó de una manera, con ellos manejando mejor la pelota. Gonzalo dijo “les dimos mucha libertad para que ellos salgan jugando y cuando salimos a apretarlos empezaron a jugar al pelotazo y es ahí donde lo podíamos haber ganado”.



Después, en el segundo tiempo, Boca Unidos cambió su manera de jugar y Ríos opinó que salieron a “apretar de la misma manera que en el tramo final del primero, tratamos de ser contundentes y los empezamos a complicar. Los apretamos bien arriba, fuimos adelante y ellos se sintieron obligados a jugar al pelotazo y nosotros lográbamos agarrar la segunda pelota y podíamos tomar rápido la pelota para atacar seguido hacia el arco de Gimnasia”.



Por eso dijo que “por la manera en que jugó el equipo en la parte final por ahí merecíamos haber ganado. Fuimos superiores, manejamos la pelota y dispusimos de algunas situaciones de gol, en cambio ellos prácticamente no llegaron a nuestro arco. Por un lado nos vamos contentos y por otro ‘calientes’ porque cómo se dio el partido en el segundo tiempo podíamos habernos llevado una victoria”.



No perder de visitante sirve mucho. “Un punto afuera nunca viene mal. Ahora tenemos que hacernos fuerte de local para que este punto tenga más valor y se note”. Gonzalo se retiró a los 26’ del segundo tiempo tomándose la pierna derecha, pero le restó importancia, “tuve un golpe en la jugada en la que el lateral me traba pero me parece que no es nada grave”. En principio la lesión sería un esguince de la rodilla derecha y se le harán los estudios para ver la gravedad.



