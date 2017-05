Invico y San Jorge con puntaje ideal en la Primera "B"

Se completó ayer la 3ª fecha del torneo de Primera B, organizado por la Liga Correntina de Fútbol, y dos equipos lideran con puntaje ideal. Invico, que superó 1-0 a Quilmes y San Jorge, “verdugo” por 3-2 de Rivadavia, son los que alcanzaron su tercer éxito consecutivo.

Lo más saliente de la 3ª fecha del Torneo Oficial de la Primera División "B", fue el triunfo de San Jorge a expensas de Rivadavia, lo derrotó 3 a 2 en un juego que tuvo como escenario la cancha de Libertad. El "santo" tuvo que trabajar y bastante ante un Rivadavia que fue un hueso duro de roer. Ganó San Jorge con anotaciones de Martín Aranda, Gerardo Gómez y Mauricio García y es uno de los líderes del principal certamen de ascenso del fútbol correntino.



En tanto, Invico superó a Quilmes en el partido inaugural del programa en el estadio del "decano". Fue 1 a 0 para los del Instituto de Vivienda, el triunfo lo coloca en lo más alto de las posiciones en la primera B. La tercera fecha se completó con la goleada de San Marcos sobre Santa Catalina por 5 a 2, juego que se disputó en cancha de Lipton.



En tanto en la primera C, la fecha se completó en la cancha de Alvear con dos encuentros. En el primero de los cotejos, ganó Robinson por 2 a 1 a Sacachispas. En el cierre de la jornada fue triunfo del Deportivo Empedrado sobre Alumni de Paso de la Patria por 2 a 1. En la C mandan en las posiciones Robinson, Deportivo Popular y Alumni a pesar de la derrota de ayer. Los tres clubes tienen seis unidades, aparecen todos muy apretados en las posiciones y los que cierran la tabla suman un punto.



Resultados:

Primera "B"

3ª fecha:

Torino 4 - Talleres 2

Invico 1 - Quilmes 0

Villa Raquel 0 - Soberanía 1

Rivadavia 2 - San Jorge 3

Santa Catalina 2 - San Marcos 5

Libre: Alvear



Primera "C"

3ª fecha:

Popular 2 - Dr. Montaña 0

Empedrado 2 - Alumni 1

Peñarol 5 - Independiente 2

Sacachispas 1 - Robinson 2

Libre: Barrio Quilmes



Posiciones:

Primera "B"

Invico 9 Puntos

San Jorge 9 puntos

Soberanía 6

Torino 6

Talleres 3

Santa Catalina 3

Rivadavia 3

Quilmes 3

San Marcos 3

Villa Raquel 0

Alvear 0



Primera "C"

Alumni 6 puntos

Robinson 6 puntos

Popular 6 puntos

Dr. Montaña 4

Peñarol 4

Bº Quilmes 3

Empedrado 3

Sacachispas 1

Independiente 1



Próxima fecha:

Primera "B"

San Marcos vs. Rivadavia

San Jorge vs. Villa Raquel

Soberanía vs. Invico

Quilmes vs. Torino

Talleres vs. Alvear

Libre: Santa Catalina



Primera "C"

Robinson vs. Peñarol

Independiente vs. Empedrado

Alumni vs. Popular

Dr. Montaña vs. Bº Quilmes

Libre: Sacachispas



