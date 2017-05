Bassedas: "Estamos yendo por el buen camino"

El entrenador de Boca Unidos, Christian Bassedas, resaltó el desempeño que tuvo su equipo en el segundo tiempo del partido que empataron el domingo (1-1) en Jujuy, contra Gimnasia. “Estamos yendo por el buen camino”, dijo entusiasmado. “La sensación que me llevo es muy buena”, insistió.

Visiblemente satisfecho por el empate logrado el domingo en esta ciudad contra Gimnasia y Esgrima (1-1) estaba el director técnico de Boca Unidos, Christian Bassedas, quien dijo que fueron a buscar el triunfo y afirmó que en el segundo tiempo alcanzaron un buen nivel de juego, “quizás el mejor desde nosotros estamos acá, conduciendo al equipo”.



Saldo positivo, entonces, dejó la experiencia de la 34ª fecha del torneo de la Primera "B" Nacional, competencia en la que extendió su invicto a los últimos siete partidos (seis empates y una victoria). Prosiguiendo con su apreciación el ex Vélez Sarsfield dijo entusiasmado que vinieron a ganar y eso quedó demostrado.



“Si hago un análisis del partido, salvo los primeros 20 minutos en los que Gimnasia fue más, después lo emparejamos y el segundo tiempo fue todo nuestro. Hemos tenido posibilidades claras para convertir, nos costó empatar, pero aún así la sensación que me llevo es muy buena. Hay veces que se gana o empata y la sensación es de derrota, y otras como hoy, que nos tocó empatar, pero la sensación es que hemos triunfado por la manera y la propuesta que hemos tenido”, explicó.



Después recordó que como cuerpo técnico llegaron hace un mes y una semana, y el equipo ha “tenido sus crisis con distintos técnicos, nosotros estamos contentos con este presente, intentando ganar porque los tres puntos son muy importantes, pero contentos por el camino que estamos haciendo”. Más adelante indicó que tienen por delante una docena de fechas y “cada una la preparamos de la mejor manera, intentando seguir por este camino, que es darlo todo. Tener una idea clara que buscamos que se plasme en los noventa minutos y estamos yendo por el buen camino para vernos mejor en la tabla de posiciones”.



Bassedas remarcó que lo hecho por Boca Unidos en el segundo tiempo “fue muy bueno, quizás el mejor desde que estamos como cuerpo técnico acá. Claramente superiores, pienso incluso que pudimos darlo vuelta al partido”. “La idea de atacar, de ir a buscar, está incorporada, pero también tiene que ver el equipo rival. Hoy por ejemplo no hay que quitarle méritos a lo que hizo Gimnasia al principio. Nuestra idea, nuestro mensaje siempre es el mismo, lo que es cierto es que en el entretiempo reforzamos y le dijimos a los muchachos que teníamos que empezar el segundo tiempo como terminamos el primero. Si empezamos como en los primeros minutos del partido no éramos nosotros, así que eso es lo que más satisfacción nos da”.



Eso se vio, se notó, que en el complemento “el dominio del balón fue casi todo nuestro, prácticamente no hemos tirado ningún pelotazo, pero ese es el partido que vi yo. Eso sí, ellos entraron mejor al partido, nos sorprendieron y fueron más. Nosotros estábamos dormidos, después lo emparejamos siendo imprecisos, y no teniendo una salida clara desde la construcción. Ahora el segundo tiempo fue una muestra clara de lo que queremos como cuerpo técnico y de lo que los muchachos pueden hacer”.



Por último, Bassedas expresó que lo más importante “es no bajar los brazos”, seguir trabajando, y mentalizados en que este es el camino. “A mi ya antes del empate me daba satisfacción ver cómo el equipo estaba jugando. Claro que necesitamos los tres puntos y esto se trata de ganar, no quiero ser un lírico con esto. Pero hay veces que toca ganar o empatar jugando mal y no lo disfruto, y hoy si me tocaba perder como jugamos todo el segundo tiempo me iba tranquilo”, conceptos de un entrenador que se retiró muy conforme del estadio “23 de Agosto”. El próximo partido de Boca Unidos, que tiene previsto volver a entrenar hoy, es el domingo a las 16 hs en la cancha principal del complejo deportivo “Leoncio Benítez”. Allí, el rival será Nueva Chicago, una linda prueba contra un equipo encumbrado que pelea por meterse en puestos de ascenso.



