“El respaldo de la gente me genera una gran responsabilidad”

El director técnico, Pablo Suárez, confirmado por la dirigencia para estar al frente del plantel de Mandiyú en el próximo Torneo Federal A, dijo que el objetivo en este primer torneo es “mantener la categoría”. Anunció que la base del equipo será la actual y que sumará 10 o 12 refuerzos.

Después de algunas idas y vueltas, el club Deportivo Mandiyú anunció oficialmente el pasado sábado que Pablo Sixto Suárez será el director técnico del equipo que participará del próximo Torneo Federal "A". El “Flaco”, ex jugador del Albo en su época de esplendor en el fútbol nacional, y conductor táctico del equipo que ascendió la pasada temporada proveniente del Torneo Federal B, es un hombre muy querido por los simpatizantes de Mandiyú, y él lo sabe.



“El apoyo y el cariño que me brindan es un respaldo, pero también una gran responsabilidad, por lo que no puedo fallarle a la gente”, señaló Suárez en una entrevista concedida al programa El Deportivo de radio La Red Corrientes (107.1 Mhz). El DT agregó que “ellos (por los hinchas) están esperanzados en mi trabajo, por eso hay que encarar las cosas con mucha seriedad y responsabilidad. Tenemos en claro que primero está el club y después nosotros. Vamos a trabajar a full y exigir al máximo a los jugadores, como lo hicimos el torneo pasado, que dio sus frutos”.



Al ser el primer año en una nueva divisional, con un presupuesto que se estima será austero, el técnico señaló que “el objetivo será mantener la categoría”. “El tema económico es importante, por lo que vamos a depender del presupuesto que tenga el club. Eso se va a ir aclarando luego de la charla que tenga el lunes o martes próximo con el presidente (Juan Ignacio Igarzabal)” expresó.



No obstante, Suárez adelantó que “la base del plantel son los jugadores que están en este momento jugando en el torneo de la Liga Correntina. Después queremos traer 10 o 12 refuerzos con la idea de conformar un equipo que esté a la altura de la competencia”. Pablo señaló que se traerán refuerzos en todas las líneas. Adelantó que le interesa poder contar con el arquero Cristian Mazzón (estuvo jugando para For Ever el Federal A y logró el ascenso con Boca Unidos a la B Nacional), el zaguero central misionero Juan Pablo Rodríguez (ascendió con Mandiyú), además de algunos defensores de Ben Hur (Gustavo Mathier y Luciano Kummer estarían en la mira), rival al que enfrentó en la final de diciembre pasado por el ascenso.



Respecto a la propuesta futbolística, Suárez dijo que seguirá “con la misma idea, aunque quizás cambie el sistema táctico. Ya veremos si paso del 4-4-2 al 3-4-1-2”, para lo cual comentó que piensa traer por lo menos un par de “enganches”. En cuanto al cuerpo técnico, ratificó que serán los mismos que venían trabajando en el Federal B, esto es Ariel Cedrés como ayudante de campo, Leonardo Romero en su calidad de preparador físico y José Tenaschuk en carácter de entrenador de arqueros.



Sobre la pretemporada, Suárez indicó que tiene proyectado treinta días de preparación. “Queremos hacer quince días con concentración y otros quince para jugar amistosos y buscar ir aflojando”. “La idea es salir, pero si los números no dan vamos a tener que quedarnos en Corrientes. Creo que hay lugares para poder trabajar tranquilos”, acotó.



Hasta el torneo pasado, Suárez realizaba dos trabajos a la vez, ya que también era chofer de colectivo. “Con esto hay que ser técnico completo, no se puede tener dos trabajos. Yo quiero también ir creciendo y esta es una buena oportunidad para que se vayan abriendo puertas y poder seguir trabajando en lo que me gusta”. Por último, Suárez manifestó: “Vamos a tratar de no equivocarnos con los refuerzos y así poder brindarle a la gente una satisfacción en condición de local, y de visitante iremos a pelear para buscar sumar”.



Fuente: Diario El Litoral



