Se programó la 8ª fecha del Oficial 2017

La Liga Correntina de Fútbol dio a conocer el programa para el fin de semana, donde se disputará la 8ª fecha del Torneo Oficial,y tendrá cambio en los horarios de los partidos. Además Juventud Naciente jugará en San Luis del Palmar. También se sabe cuándo completan Lipton y Boca Unidos.

Se viene la octava fecha de la Liga Correntina de Fútbol en sus tres categorías de primera división. La novedad más importante radica en el cambio de horario, 15’ minutos antes, es decir, en las jornadas dobles, el primer partido iniciará a las 13.45 y el segundo a las 15.45hs, esto se debe a que oscurece más temprano.



En tanto que Juventud Naciente volverá a jugar en San Luis del palmar, recodemos que debido a las inundaciones no se podía ocupar, ya que era utilizado por albergue. En tanto que para el jueves 6 de julio se programó el juego pendiente entre Lipton y Boca Unidos por la cuarta fecha, cotejo que pondrá al día el torneo.



Programa de partidos:

Sábado 1 de Julio

Cancha de Huracán:

13:45 Huracán - Sportivo / 1ª A

15:45 Ferroviario - Lipton / 1ª A

Cancha de Libertad

15:45 Libertad - Curupay / 1ª A

Cancha de San Luis del Palmar:

15:30 Juventud Naciente – Dep. Mandiyú / 1ª A

Cancha de Alvear:

13:45 Robinson - Dr. Montaña / 1ª C

15:45 Cambá Cuá - Mburucuyá / 1ª A

Cancha de Lipton:

13:45 Peñarol - Popular / 1ª C

15:45 Independiente - Alumni / 1ª C

Domingo 2 de Julio

Cancha de Alvear:

13:45 Santa Catalina vs. Torino / 1ª B

15:45 San Marcos - Alvear / 1ª B

Cancha de Libertad:

13:45 Sacachispas - Barrio Quilmes / 1ª C

15:45 San Jorge - Talleres / 1ª B

Cancha de Lipton:

13:45 Rivadavia - Invico / 1ª B

15:45 Soberanía - Quilmes / 1ª B

Jueves 6 de Julio

Cancha de Lipton:

15:45 Lipton - Boca Unidos / 1ª A



