Mandiyú y Curupay aprovecharon el empate de Lipton

El conjunto “maderero” venció a Libertad en un encuentro en que dominó pero chocó con la figura del arquero Hugo Quintana del “decano”. Por su parte el “albo” goleó sin mayores inconvenientes a Juventud Naciente en San Luis. Ferro y Lipton empataron 1-1.

A medida que van transcurriendo las fechas, el torneo oficial “Escribano Armando D’Ambrosio” de primera A de la Liga Correntina, los equipos se van alternado para encabezar las posiciones. Por ejemplo se disputó la 8ª fecha del campeonato y al empatar Lipton, hasta ayer único líder, Curupay sacó provecho y derrotó al “decano” 2 a 1; en tanto que Mandiyú no tuvo inconvenientes y terminó ganando 3 a 0 en San Luis del Palmar. En otro encuentro de la tarde sabatina, espléndida, Huracán Corrientes derrotó a Sportivo 4 a 3.



Mandiyú no tuvo mayores problemas para pisar fuerte en San Luis del Palmar, donde derrotó sin atenuantes al local Juventud Naciente. Ya los 10’ ganaba con un gol convertido por Diego Monzón y a los 25’ aumentó el goleador Héctor Morales, mediante un tiro penal. En el segundo tiempo, Manuel Barrios Alfonso le puso la cortina al partido al anotar el tercero a los 15’. Con los tres puntos obtenidos pasó a comandar (junto a Curupay) las posiciones con 16 unidades, uno más que Lipton.



Otro que trepó a la cima del campeonato es Curupay tras doblegar a Libertad, que tuvo en su arquero, Hugo Quintana, a la figura que conjuró más de media docena de situaciones netas de gol. Recién a los 37’ del primer tiempo el “maderero” se adelantó con tanto de Gerardo Amarilla. En el segundo tiempo, a los 28’ Gerardo Barrientos aumentó pero el “decano” no se dio por vencido y descontó a los 42’ a través de Mauricio Escalante.



El que no sostuvo el liderazgo fue Lipton, que sólo empató 1 a 1 con Ferroviario, en un partido que en su epílogo tuvo un duro entredicho entre los entrenadores Yury Kordylas y Mariano García Portal, que felizmente no pasó a mayores después que se increparan con un fuerte cruce verbal. Faltando dos minutos para finalizar el período inicial, Gustavo Fernández Benítez, puso en ventaja al conjunto “verdolaga” y en la parte final, a los 36’ Ricardo Daniel González empató para Lipton, pues ejecutó un tiro penal. El punto no está mal para el equipo de la calle Alberdi, porque desde los 10 minutos del primer tiempo jugó con diez por la expulsión de Diego González. Al final del cotejo, también fue expulsado Diego Ramírez por reclamo airado al árbitro Leonardo Franco.



Síntesis de los partidos:

Ferroviario (1): Damián Almirón; Ernesto Retamozo, Joel Badaró, Víctor Montiel y Facundo Escalante; Juan Miérez, Osvaldo Chávez, Leandro Vega y Gustavo Fernández; Adrián Acevedo y Daniel Ortiz. DT Yury Kordilas.

Lipton (1): Lucas Vallarino; Martín Bermudez, Rodrigo Valdovino y Juan Aguirre; Lautaro Cabrera, Diego González, Diego Ramírez, Nelson Montero y Mario Fernández; Alejandro Morales y Ricardo González. DT: Mariano García Portal.

Goles: PT 1' G Fernández (F). ST 36' R González (L).

Cambios: ST 11' Raúl Barrientos por D Ramírez (L), 15' Kevin Martínez por L Vega (F); 28' Ramón Mambrín por D Ortiz (F) y Martín Oviedo por M Fernández (L), 30' Fabio Martínez por M Bermudez (L) y 42' Diego Valenzuela por G. Fernández (F).

Incidencias: Expulsados: PT 8' D González (L) y al finalizar el juego D Ramírez (L).

Árbitro: Leonardo Franco.

Cancha: Huracán Corrientes.



Huracán Ctes (4): Javier Sandoval; Pedro Medina, Gabriel Mosevich, Sebastián Lescano y Lisandro Maciel; Mariano Maciel, Franco Ortiz, Gerónimo Vallejos y Diego Ortiz; Leandro Ortiz y Arturo Fontana. DT Ariel Brítez.

Sportivo Ctes (3): Alexis Pereyra; Manuel Molina, Mauricio Martínez, José Sánchez y Raúl Morales; Marcos Gómez, Lucas Ugolini, Darío Fuzs y Federico García; Elvio Ríos y Emanuel Molina. DT Edgar Grat.

Goles: PT 20" L Maciel (HC); 13' E Molina (SC); 26' A Fontana (HC) y 32' G Vallejos (HC). ST 1' M Molina (SC) de penal, 25' G Vallejos (HC) y 29' J M Domínguez (SC).

Cambios: ST 9' Enzo Gauto por R. Morales (SC), 18' Nicolás Barrientos por D. Ortiz (HC) y 21' Kevin Maidana por A Fontana (HC) y 23' Diego Zamudio por F García (SC).

Incidencias: Expulsado ST 47' José Sánchez (SC).

Árbitro: Javier Magnago.

Cancha: Huracán Corrientes.



Cambá Cuá (0): Cristhian Lator; Rodrigo Sánchez, Gabriel Sosa, Aldo Gómez y Diego Portillo; Joaquín Báez, Richard Monteavaro, Germán Pared, Iván Chaine; Pedro Menegaz y Gregorio Carrizo. DT: Carlos Rodríguez.

Mburucuyá (3): Gonzalo Miguel; Rubén Monzón, Roque Pereyra, Marco Escalante y Aicel Ojeda; Milton Montenegro, Juan Zalazar, Bruno Torres y Lisandro Ríos; Pablo Sandoval y Lucas Monzón. DT: Javier Kloss.

Goles: PT 10' L Monzón (M), 33" P Sandoval (M). ST 90' H Duete (M).

Cambios: PT 40' Carlos Romero por G Cardozo (CC), ST 1' Walter Ramos por R Monteavaro (CC), 13' José Piñeiro por I Chaine (CC), 13 Héctor Duete por B Torres (M) y Juan Fernández por M Montenegro (M) y 39' Ariel Morales por A Ojeda (M).

Árbitro: Víctor Vallejos.

Cancha: Alvear.



Libertad (1): Hugo Quintana; Walter Acuña, Maximiliano Ojeda, Alexis Riquelme y Fernando Ojeda; Fabricio Fariña, N. Quiroga Gauto, Gustavo Zabala y Mauricio Escalante; Cristian Villalba y Marcos González. DT: Subcomisión de fútbol.

Curupay (2): Daniel López; Santiago Flores, Johan Báez, Esteban Valenzuela y Cristian Gómez; Gerardo Barrientos, Edgar Franco, Gerardo Amarilla y Cristian Medina; Antonio Báez y Manuel Velázquez. DT: Domingo Centurión.

Goles: PT 37' G Amarilla (C). ST 28' G Barrientos (C) y 42' M Escalante (L).

Cambios: PT 34' Kevin Ledesma por C. Villalba (L). ST 15' Gonzalo Gómez por F. Fariña (L), 22' Maximiliano Velázquez por C. Gómez (C), 23' Joaquín Urbina por G. Zabala (L), 30' Fabricio Alarcón por S. Flores (C) y 37' Darío Ramírez por M. Velázquez (C).

Árbitro: Néstor Franck.

Cancha: Libertad.



