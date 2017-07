Invico es el nuevo líder en la Primera "B"

El club de las viviendas lidera en la divisional B, y ayer goleó a Rivadavia por 4 a 1 en cancha de Lipton. En tanto San Jorge y Soberanía dejaron puntos en el camino al empatar ante Talleres y Quilmes, respectivamente.

Invico ganó y quedó solo en la punta de la tabla de posiciones de la Primera "B" del Torneo Oficial de la Liga Correntina. El elenco "verde" del barrio Quintana derrotó 4 a 1 a Rivadavia, primer turno en cancha de Lipton, y le alcanzó para ser único puntero al cumplirse ayer la octava fecha de la competencia.



Invico aprovechó los empates de San Jorge y Soberanía. El primero igualó con Talleres en dos goles por bando, cotejo que se disputó en cancha de Libertad. A su vez, Soberanía empató sin goles con Quilmes en el juego que cerró la actividad en el escenario de la avenida Alberdi.



En el mapa de la Primera C se completó la octava fecha con el triunfo de Barrio Quilmes sobre Sacachispas por 3 a 2. El partido abrió la actividad en la cancha de Libertad en la tarde de ayer. El sábado se jugaron el resto de los encuentros de la Primera C. En esta oportunidad, quedaron libres Villa Raquel en la divisional B y el Deportivo Empedrado en la menor de las categorías.



1ª "B":

Resultados 8ª fecha:

Rivadavia 1 - Invico 4

Santa Catalina 3 - Defensores de Torino 1

San Marcos 2 - Alvear 5

San Jorge 2 - Talleres 2

Soberanía 0 - Quilmes 0

Libre: Villa Raquel



Posiciones:

Invico 18 puntos

Torino 16

San Jorge 16

Soberanía 16

San Marcos 10

Quilmes 10

Rivadavia 8

Alvear 7

Santa Catalina 7

Talleres 5

Villa Raquel 4



Próxima fecha:

Quilmes vs. San Jorge

Talleres vs. San Marcos

Alvear vs. Santa Catalina

Torino vs. Rivadavia

Invico vs. Villa Raquel

Libre: Soberanía



1ª "C"



Resultados 8ª fecha:

Peñarol 0 - Popular 3

Robinson 1 - Dr. Montaña 3

Independiente 1 - Alumni 0

Sacachispas 2 - Bº Quilmes 3

Libre: Empedrado



Posiciones:

Popular 16 puntos

Robinson 13

Alumni 12

Peñarol 11

Dr. Montaña 11

Bº Quilmes 9

Independiente 8

Empedrado 7

Sacachispas 4



Proxima fecha (9ª):

Alumni vs. Robinson

Dr. Montaña vs. Sacachispas

Bº Quilmes vs. Peñarol

Popular vs. Empedrado

Libre: Independiente



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes