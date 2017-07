Bassedas: “Merecíamos otro resultado”

El director técnico de Boca Unidos destacó el muy buen primer tiempo del equipo, aunque admitió que les está costando convertir las situaciones que genera. Aún así sostiene que seguirán trabajando a pleno para que los resultados sean favorables.

Cris­tian Bas­se­das no du­dó, di­jo que Bo­ca Uni­dos tu­vo un muy buen pri­mer tiem­po y el re­sul­ta­do fi­nal no mar­ca los me­re­ci­mien­tos del equi­po. “Creo que hi­ci­mos un muy buen pri­mer tiem­po, don­de tu­vi­mos el do­mi­nio del par­ti­do, con bue­na cir­cu­la­ción, con lle­ga­das de gol, no he­mos po­di­do con­ver­tir pe­ro lo vi al equi­po muy bien. Des­pués en­tra­mos en el se­gun­do tiem­po, en que lue­go de una ju­ga­da de­sa­for­tu­na­da (O­je­da des­pe­jó cor­to y Maz­zo­la ca­be­ceó al gol) le da a ellos la po­si­bi­li­dad de con­ver­tir.



Creo que a par­tir de ahí, nos de­sor­de­na­mos un po­qui­to pro­duc­to del im­pac­to aní­mi­co. Aún así he­mos in­sis­ti­do en ir a bus­car el par­ti­do. Ló­gi­ca­men­te sen­ti­mos una gran de­sa­zón por­que no pu­di­mos ga­nar de lo­cal, la gen­te nos acom­pa­ñó y es­to nos pro­vo­ca un va­cí­o. Pe­ro se­gui­re­mos in­sis­tien­do, vol­ve­re­mos a los en­tre­na­mien­tos y con­ti­nua­re­mos ba­ta­llan­do, es­ta­mos en la lu­cha”. Ex­pre­só su bron­ca, por­que le pa­re­ció un re­sul­ta­do in­jus­to por la bue­na pro­duc­ción fut­bo­lís­ti­ca que tu­vo Bo­ca Uni­dos. “Pe­ro en­tien­do que los re­sul­ta­dos son to­dos en el fút­bol y cuan­do es ad­ver­so, co­mo és­te, opa­ca lo bue­no que ha he­cho el equi­po en gran par­te del par­ti­do”.



Ma­ni­fes­tó que te­ní­an “la es­pe­ran­za y la ilu­sión de se­guir cre­cien­do co­mo equi­po, ese es el ca­mi­no en que no­so­tros cre­e­mos. Rei­te­ro, pien­so que el equi­po hi­zo un muy buen pri­mer tiem­po, don­de de­bi­mos ir­nos al des­can­so con otro mar­ca­dor y des­pués, us­te­des lo vie­ron, ocu­rren ju­ga­das de­sa­for­tu­na­das”. Sos­tu­vo Bas­se­das que al equi­po no se le pue­de re­cri­mi­nar na­da en cuan­to a la en­tre­ga, a las in­ten­cio­nes. “Es cier­to que qui­zás en­tra­mos un po­qui­to en la de­ses­pe­ra­ción, pe­ro es pro­duc­to de la im­po­si­bi­li­dad de con­ver­tir. Se­gu­ra­men­te más frío lo que es­toy di­cien­do lo voy a se­guir sos­te­nien­do en cuan­to a un es­ti­lo de jue­go que uno quie­re plas­mar”.



Eso si, ad­mi­tió que a Bo­ca Uni­dos “le es­tá cos­tan­do con­ver­tir en ju­ga­das muy fa­vo­ra­bles, en­ton­ces el fút­bol es ha­cer go­les. Nos to­ca vol­ver a per­der; nos due­le mu­chí­si­mo de lo­cal por­que me gus­ta­ría dar­le ale­gría a mu­cha gen­te que es­tá cer­ca nues­tro, que nos con­tie­ne y sa­be­mos que po­ne lo me­jor pa­ra que las co­sas va­yan bien”.

So­bre si hu­bo un re­tro­ce­so en cuan­to a los dos úl­ti­mos par­ti­dos, Bas­se­das fue con­tun­den­te: “De nin­gu­na ma­ne­ra, se ju­gó bien y creo que el equi­po me­re­ció te­ner otro re­sul­ta­do. Soy cons­cien­te que ne­ce­si­ta­mos ga­nar, siem­pre in­ten­ta­mos pro­po­ner un buen jue­go. He­mos ata­ca­do y tu­vi­mos si­tua­cio­nes que no pu­di­mos con­ver­tir”. El cam­bio de Cris­tian Nú­ñez sor­pren­dió, Bas­se­das di­jo que fue “tác­ti­co” y que con Gon­za­lo Rí­os bus­có dar­le “po­ten­cia, me­ter dia­go­na­les; uno ima­gi­na siem­pre que va a ser po­si­ti­vo” y ase­gu­ró que “no tie­ne que ver el cam­bio con el re­sul­ta­do”.



