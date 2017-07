Ferreyra: “Nuevamente nos quedamos sin nada”

El mediocampista de Boca Unidos lamentó el resultado negativo que les dejó una sensación amarga, sobre todo porque “habíamos hecho un buen primer tiempo, creamos varias situaciones, teniendo la pelota, haciéndola circular y por un error lo perdimos”.

El experimentado Osmar Ferreyra jugó el domingo en el partido que Boca Unidos perdió (0-1) contra Estudiantes de San Luis en nuestra ciudad. Como la mayoría de sus compañeros, se lamentó por el resultado negativo. “Nuevamente nos quedamos sin nada. La verdad que es una sensación amarga porque habíamos hecho un buen primer tiempo. Creo que el mejor del torneo, creando un montón de situaciones, teniendo la pelota, haciéndola circular de un lado para el otro. Cuando nos fuimos al entretiempo nunca pensamos que íbamos a perder este partido y por ahí creo que por un error lo perdimos”, dijo apesadumbrado el mediocampista.



La derrota les dejó un gusto amargo quedarse con las manos vacías, “después de haber hecho un gran esfuerzo. Habíamos logrado una victoria en Posadas la semana pasada. Veníamos muy ilusionados en seguir en la senda de la victoria, este era un partido accesible y no lo pudimos ganar. Tuvimos situaciones claras en el primer tiempo y en el segundo también, no lo pudimos concretar, seguimos sufriendo eso y después pagamos caro cuando nos equivocamos”.



Muy claro para dejar sus apreciaciones, el “Malevo” admitió que Boca Unidos está teniendo “un torneo malo en general, cuando asomamos un poquito la cabeza, nos volvemos a caer. Hoy (el domingo) la verdad que era un momento bueno para reafirmar la victoria que habíamos logrado en Posadas y no lo pudimos hacer. De todos modos el objetivo sigue en pie. Tratar de llegar a los 50 puntos es lo único que nos queda por delante”.



La mano vino cambiada para Boca Unidos este año y eso no escapa a los jugadores que están defendiendo los colores del club. Ferreyra dice que sufrieron varios golpes en este semestre. “Uno tras otro. Hubo muchas fechas en las que no pudimos lograr triunfos. Sufrimos muchas derrotas, empates y cuando asomamos un poquito después de una victoria la semana pasada en Posadas, cuando anhelábamos seguir en esta senda, contra Estudiantes nos quedamos con las manos vacías nuevamente después de haber hecho un muy buen primer tiempo”.



Estimó que situaciones como estas los golpea porque “cuando uno agarra un poco de confianza, te la vuelven a sacar. El fútbol es así, es muy resultadista y nosotros no lo estamos consiguiendo”. Al jugador de Boca Unidos no le cabe lo que está pasando porque “hoy en día creo que trabajamos para mejorar porque el día de mañana no queremos estar en las circunstancias feas o similares a esta.



La verdad que el equipo se brinda al máximo en cada partido pero no se dan los resultados que nosotros y la gente queremos”. Llegó este año a Boca Unidos pero sus apreciaciones y el tono con que lo dice dan la sensación de que se adaptó rápido al club y a Corrientes, porque le duele que el equipo “aurirrojo” esté sumido abajo en la tabla.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes