Schweizer: “Siempre tenemos la intención de dar el salto”

Ayer Boca Unidos festejó el 90º aniversario del club (fundado el 27 de julio de 1927) con actividades varias, entre ellas un partido entre el equipo que logró el ascenso de la B a la A y a la B Nacional contra Chaco For Ever. Recreación para los chicos y sorteo de diversos artículos con participación de los niños y sus familias.

Dentro de ese ambiente festivo el presidente de la institución, Alfredo Schweizer, dijo: “Hoy es un día muy especial. Hace rato que venimos viviendo a través de la organización y por suerte pudimos conseguir lo que queríamos, darle participación a toda la gente que hace a la historia del club. Directivos, jugadores, simpatizantes, que vengan a pasar un buen momento en el club y tuvo repercusión, lo sentimos porque ellos nos hacen saber la alegría por convocarlos a la fiesta”.



Indicó que en la parte deportiva después de muchos años de ostracismo consiguieron colocar a Boca Unidos en la segunda categoría del fútbol argentino. “Luego de varios años de gestión junto con gente ligada a esto, pudimos cumplir los objetivos deportivos de ascenso y hoy mantenemos el equipo ahí, siempre con la intención de pegar el salto. Algo que nos está costando, lo más importante es que hoy estamos en la consideración del fútbol nacional y otro aspecto valioso es la conformación de una base sólida a través de un predio importante, un estadio”.



Schweizer se entusiasmó porque el club cuenta con una buena camada de chicos, que van desde los 8 y hasta los 20 años. “Son 500 que seguramente van a ser historia grande en el fútbol del club con el paso del tiempo. Digo la base del club a través de la infraestructura y de hoy tener muy buenas divisiones formativas, tanto en infantiles como en juveniles. El proceso de trabajo con las inferiores está dando sus frutos, hay muchos chicos jugando en primera a incluso hay quienes tuvieron la suerte de emigrar y seguir jugando en el fútbol grande. Lleva su tiempo y creo en dos años más vamos a ver a más correntinos llegando a primera división”.



“Hoy podemos afirmar que Boca Unidos es una marca y según dicen la más importante de Corrientes. Eso se consigue con el trabajo de mucha gente, no sólo de dirigentes sino de empleados del club que día a día van poniendo su granito de arena para que eso crezca. Mantenernos en el fútbol nacional se debe a la política deportiva del Gobierno Provincial, a través de Ricardo Colombi, que nunca nos hizo faltar su apoyo y sin esa ayuda económica, de ese oxígeno de todos los meses, sería imposible alcanzar este crecimiento”.



En este sentido informó que están construyendo una nueva tribuna “que llevará a que nuestro estadio es uno de los más importantes de la zona en cuanto a capacidad y comodidad, en sus accesos y a lo que es el campo de juego, sanitario y demás. Queremos seguir creciendo en eso y por suerte lo estamos pudiendo conseguir”.



Schweizer también destacó el crecimiento que tiene el club Boca Unidos en cuanto a la parte social, “vieron el movimiento de chicos con sus familias y eso es a lo que apuntamos siempre. Podemos decir que Boca Unidos le da ese lugar de contención para que todo el mundo pueda venir y desarrollarse en esa etapa tan importante que es el pase de la niñez a la juventud”.



“Cómo no vamos a querer ascender. Hoy jugamos en la B Nacional pero queremos que el club juegue en primera, codearnos con jugadores de primera, hacer todos los viajes en avión. Uno sabe que el salto de la B Nacional a primera representa muchísimos beneficios económicos. Nuestros jugadores de inferiores que hoy están jugando en primera valdrán diez veces más de lo que cuestan ahora. Si alguien dice que Boca Unidos no quiere subir a primera no sabe lo que es esto. Estamos en esa etapa en que queremos crecer y dar ese salto”.



Nota: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes