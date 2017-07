Bassedas: "Lo principal es poner al equipo por delante"

Tras darse a conocer los jugadores que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada, el entrenador de Boca Unidos, Christian Bassedas sostuvo, "no es agradable dar este tipo de noticias y sé que tampoco es agradable recibirla, pero uno piensa en el equipo ante todo".

El entrenador de Boca Unidos, Christian Bassedas, dialogó con Radio Sudamericana y explicó los motivos de su decisión en aspectos generales. “La verdad es que son situaciones feas de asumir, uno tiene la responsabilidad de hacerlo, hablar con el jugador y con la persona ante todo”. “Uno saca conclusiones y debe tomar decisiones y en esto considerar quienes deben seguir y quiénes no. A partir de ahí, tomo decisiones y las transmito”.



“Es una situación ingrata para mí tener que darla y fea para el jugador tener que recibirla. Algunos muchachos lo entendieron naturalmente y a otros les cuesta más. A muchos le ha pasado de tener frustraciones y decepciones, pero creo fundamentalmente que para tener una buena pretemporada y rearmar el plantel, es necesario dar este paso”, justificó.



Además del corte a Cristian Núñez, también informó a Martín Fabro, Carlos Ross, “Toti” Ríos, Federico Nieto y Mateo Ramírez, que no serán tenidos en cuenta. “Hoy vemos que hay una lindo grupo de jóvenes, hay que seguir dándole pista para que bien, pero necesitan que lo potencien. Necesitamos dar un salto de calidad, fue una temporada no buena para el club. y somos conscientes de eso”.



“Creo que procedí como tenía que proceder; uno no puede programar este tipo de cosas. Siempre he respetado a todos, no he hecho nada de mala intención y creo que lo principal es poner al equipo por delante”, agregó en relación a las declaraciones de Núñez, quien se había manifestado dolido por no poder despedirse jugando. “Está bien que uno diga lo que piensa, no puedo decir más que eso”, finalizó.



Nota: Radio Sudamericana



