Núñez: “No me lo esperaba”

El histórico goleador de Boca Unidos, Cristián Núñez, se vio sorprendido por el comunicado del entrenador Christian Bassedas de no tenerlo en cuanta para la próxima temporada.

Bas­se­das ya co­mu­ni­có ayer a los ju­ga­do­res, que no se­rán te­ni­dos en cuen­ta pa­ra el pró­xi­mo cam­pe­o­na­to. A uno de los pri­me­ros que le avi­só que no lo ten­drá en sus pla­nes es na­da me­nos que al go­le­a­dor his­tó­ri­co del club, Cris­tian Nú­ñez (90 go­les en 245 par­ti­dos vis­tien­do los co­lo­res de Bo­ca Uni­dos).

De­lan­te­ro que en gran par­te de la con­duc­ción téc­ni­ca del ex Vé­lez Sárs­field ha­bía ju­ga­do de ti­tu­lar y re­cién en los tres úl­ti­mos par­ti­dos pa­só a in­te­grar el ban­co de su­plen­tes, pe­ro en dos de ellos tu­vo mi­nu­tos en can­cha. Es más, en la vic­to­ria so­bre Atlé­ti­co Pa­ra­ná hi­zo la asis­ten­cia pa­ra el se­gun­do gol de Gon­za­lo Rí­os.



Tal vez por eso a Cris­tian Nú­ñez le to­mó un po­co de sor­pre­sa la de­ci­sión de Bas­se­das, “es­to es re­cien­te, no me lo es­pe­ra­ba, pe­ro me avi­só que no me va a te­ner en cuen­ta, que iba a pre­pa­rar un equi­po nue­vo. La otra vez que me tu­ve que ir de Bo­ca fue cuan­do es­ta­ba Car­los Tru­llet en la con­duc­ción téc­ni­ca, en esa opor­tu­ni­dad ya es­ta­ba so­bre avi­so por­que no me ha­cía ju­gar, pe­ro aho­ra no por­que ve­nía ju­gan­do y creo que apor­tan­do pa­ra el equi­po”.



Se le no­ta­ba que el es­ta­do de áni­mo no era el me­jor, “el club es co­mo mi ca­sa. Es más, pen­sa­ba que hu­bie­ra si­do lin­do re­ti­rar­me aquí, cuan­do de­ci­da col­gar los bo­ti­nes; al­go que no voy a ha­cer por­que me sien­to en­te­ro, es­toy bien pa­ra con­ti­nuar ju­gan­do”, ad­vir­tió. Aho­ra su fu­tu­ro es in­cier­to, aun­que el go­le­a­dor di­ce “voy a es­pe­rar que lle­gue mi re­pre­sen­tan­te (Luz­zi) y a que ha­ya al­gún club in­te­re­sa­do; es­to me to­mó de sor­pre­sa así que voy a ver que me de­pa­ran los pró­xi­mos dí­as”. Ver­sio­nes de úl­ti­mo mo­men­to dan cuen­ta de que exis­ti­ría in­te­rés de un im­por­tan­te club de la ciu­dad de Sal­ta pa­ra in­cor­po­rar­lo.



Cla­ro que en ese ca­so Cris­tian Nú­ñez de­be­rá vol­ver a to­mar las va­li­jas, “es al­go que lo de­bo ana­li­zar bien con mi fa­mi­lia. La idea de es­tar le­jos no es­ta­ba en mis pla­nes, pe­ro si es con­ve­nien­te y ten­go que via­jar lo ha­ré. Pe­ro rei­te­ro, es­pe­ro reu­nir­me en los pró­xi­mos dí­as con mi re­pre­sen­tan­te y ahí de­ci­di­re­mos cuál se­rá el ca­mi­no a to­mar”. Cris­tian Nú­ñez, un ju­ga­dor em­ble­ma de Bo­ca Uni­dos fue des­car­ta­do por Bas­se­das pa­ra la pró­xi­ma tem­po­ra­da. Un ju­ga­dor que le dio mu­chas sa­tis­fac­cio­nes al club, ano­tan­do na­da me­nos que 90 go­les.



Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes