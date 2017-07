Ferroviario bajó a Curupay y Mandiyú es único líder

En el encuentro que completó la 10ª fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, Curupay cayó ante Ferroviario por 2 a 1, y no pudo alcanzar a Mandiyú en la cima del certamen. Además Juventud Naciente y Lipton empataron 1-1.

Ferroviario venció a Curupay por 2 a 1, con goles de Lautaro Cabrera y Yoel Badaró en la primera etapa, en un juego disputado en cancha de Libertad. Con este resultado, el "maderero" no pudo alcanzar a Mandiyú en lo más alto de la tabla de posiciones de la Primera División "A" de la Liga Correntina. Además en otro encuentro pendiente debido a la camina a Itatí, Juventud Naciente de San Luis del Palmar empató 1 a 1 con Lipton.



Con un primer tiempo con Ferroviario como protagonista y con las mejores acciones de peligro, con un juego por momentos bastante luchado en la mitad de la cancha. En el complemento, el Verdolaga se cerró en la defensa, y apostó a la contra, más allá del descuento, que fue sobre el final, pudo sostener la diferencia y se quedó con los tres puntos que lo dejan expectantes en el lote que pelean por meterse entre los cuatros mejores, cuando se cerró la primera rueda del certamen.



Síntesis del partido:

Curupay (1): Daniel López, Santiago Flores, Pedro González, Johan Báez y Cristian Gómez, Gerardo Barrientos, Gerardo Amarilla, Nicolás Segovia y Edgar Franco, Antonio Báez y Cristian Medina. DT: Ramón Centurión.

Ferroviario (2): Juan Ríos Urquidiz, Juan Fernández, Yoel Badaró, Víctor Montiel y Kevin Martínez, Lucas Cabrera, Osvaldo Chávez, Diego Valenzuela y Gustavo Fernández Benítez, Adrián Acevedo y Leandro Vega. DT: Yury Kordylas.

Goles: PT: 16' L. Cabrera (F), 38' Y. Badaro (F). ST: 45' A. Báez (C).

Cambios: ST: 12' Carlos Gallardo por N. Segovia (C), 24' Darío Ramírez por G. Barrientos (C), 25' Matías Ayala por D. Valenzuela (F) y 34' Ramón Mambrín por L. Vega (F).

Arbitro: Sergio Pérez.

Cancha: Libertad.



Programa del fin de semana

Viernes 28 de julio:

Cancha de Lipton:

13:45 hs. 1ra. Div. A: Lipton vs. Libertad

15:45 hs. 1ra. Div. A: Boca Unidos vs. Sportivo

Cancha de Alvear:

13:45 hs. 1ra. Div. B: Talleres vs. Villa Raquel

15:45 hs. 1ra. Div. C: Dr. Montaña vs. Popular

Cancha de Huracán:

13:55 hs. 1ra. Div. B: Quilmes vs. Rivadavia

15:45 hs. 1ra. Div. B: Soberanía vs. Santa Catalina

Domingo 30 de julio:

Cancha de Mburucuyá:

15:30 hs. 1ra. Div. A: Mburucuyá vs. Huracán

Cancha de Huracán:

15:45 hs. 1ra. Div. A: Mandiyú vs. Curupay

Cancha de Libertad:

13:45 hs. 1ra. Div. B: San Jorge vs. San Marcos

15:45 hs. 1ra. Div. A: Cambá Cuá vs. Juventud Naciente

Cancha de Alvear:

13:45 hs. 1ra. Div. C: Robinson vs. Sacachispas

15:45 hs. 1ra. Div. B: Alvear vs. Invico

Cancha de Lipton:

13:45 hs. 1ra. Div. C: Alumni vs. Empedrado

15:45 hs. 1ra. Div. C: Independiente vs. Peñarol



