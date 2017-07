Comienza la segunda rueda del Oficial 2017 de la Primera "A"

Con un par de ade­lan­tos de la 12ª fe­cha, se pon­drá en mar­cha hoy la se­gun­da rue­da del tor­neo Ofi­cial de Pri­me­ra A, or­ga­ni­za­do por la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol.

En can­cha de Lip­ton, el lo­cal abri­rá la jor­na­da an­te Li­ber­tad, des­de las 13:45. Un par de ho­ras más tar­de, sal­drá a es­ce­na Bo­ca Uni­dos pa­ra en­fren­tar a Spor­ti­vo con el afán de con­ver­tir­se -­al me­nos de ma­ne­ra transitoria-­ en lí­der, ya que es­tá un pun­to de­ba­jo de Man­di­yú, que ju­ga­rá re­cién el do­min­go con Cu­ru­pay. Asi­mis­mo, ha­brá ac­ti­vi­dad por la “B” y tam­bién la di­vi­sio­nal C.



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de Lipton:

13:45 hs. 1ra. Div. A: Lipton vs. Libertad

15:45 hs. 1ra. Div. A: Boca Unidos vs. Sportivo

Cancha de Alvear:

13:45 hs. 1ra. Div. B: Talleres vs. Villa Raquel

15:45 hs. 1ra. Div. C: Dr. Montaña vs. Popular

Cancha de Huracán:

13:55 hs. 1ra. Div. B: Quilmes vs. Rivadavia

15:45 hs. 1ra. Div. B: Soberanía vs. Santa Catalina

Domingo 30 de julio:

Cancha de Mburucuyá:

15:30 hs. 1ra. Div. A: Mburucuyá vs. Huracán

Cancha de Huracán:

15:45 hs. 1ra. Div. A: Mandiyú vs. Curupay

Cancha de Libertad:

13:45 hs. 1ra. Div. B: San Jorge vs. San Marcos

15:45 hs. 1ra. Div. A: Cambá Cuá vs. Juventud Naciente

Cancha de Alvear:

13:45 hs. 1ra. Div. C: Robinson vs. Sacachispas

15:45 hs. 1ra. Div. B: Alvear vs. Invico

Cancha de Lipton:

13:45 hs. 1ra. Div. C: Alumni vs. Empedrado

15:45 hs. 1ra. Div. C: Independiente vs. Peñarol



