Sportivo bajó a Boca Unidos

El conjunto “albiverde” se impuso 1-0 con gol agónico de José María Domínguez. De este modo, sin jugar, Mandiyú se aseguró mantener el liderazgo. En tanto, Lipton empató con Libertad.

Sportivo derrotó 1-0 a Boca Unidos, en uno de los partidos que se disputó ayer por la 12ª fecha (inició la segunda rueda) del torneo de Primera A, organizado por la Liga Correntina de Fútbol. Este resultado favoreció a Mandiyú, que jugará recién mañana pero sabe que nada lo moverá de la cima de las posiciones. A su vez, Lipton no pudo aprovechar la ventaja de dos goles e igualó 2-2 con Libertad. La fecha se completará mañana en cinco escenarios y sobresale Mandiyú vs. Curupay.



Por el ascenso



También ayer comenzó la segunda rueda de la Primera B liguista y Santa Catalina goleó 4-1 a Soberanía. En tanto, Villa Raquel le ganó 3-1 a Talleres y el mismo resultado favoreció a Quilmes en detrimento de Rivadavia. A su vez, en el marco de la Primera C, Popular afianzó su liderazgo al vencer 2-0 a Dr. Montaña.



Posiciones



Primera A: Mandiyú, 25 puntos; Boca Unidos, 24; Curupay, 22; Lipton, 20; Ferroviario y Mburucuyá, 19; Huracán, 17; Sportivo, 13; Libertad y Cambá Cuá, 12; Juventud Naciente, 6.

Primera B: INVICO, 24 puntos; Santa Catalina, 22; Soberanía y San Jorge, 19 cada uno; Torino y Rivadavia, 17; San Marcos y Quilmes, 13; Villa Raquel, 9; Talleres y Alvear, 8.

Primera C: Popular, 25 puntos; Robinson (x), 19; Peñarol, 18; Dr. Montaña, 14; Alumni, 12; Barrio Quilmes y Empedrado, 11; Sacachispas, 10; Independiente, 8. (x) Tiene un partido menos.



Como sigue:

Domingo:

Cancha de Mburucuyá:

15:30 hs. 1ra. Div. A: Mburucuyá vs. Huracán

Cancha de Huracán:

15:45 hs. 1ra. Div. A: Mandiyú vs. Curupay

Cancha de Libertad:

13:45 hs. 1ra. Div. B: San Jorge vs. San Marcos

15:45 hs. 1ra. Div. A: Cambá Cuá vs. Juventud Naciente

Cancha de Alvear:

13:45 hs. 1ra. Div. C: Robinson vs. Sacachispas

15:45 hs. 1ra. Div. B: Alvear vs. Invico

Cancha de Lipton:

13:45 hs. 1ra. Div. C: Alumni vs. Empedrado

15:45 hs. 1ra. Div. C: Independiente vs. Peñarol



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes