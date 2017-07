El líder Mandiyú rescató un empate ante Curupay

Man­di­yú te­nía una pa­ra­da bra­va an­te Cu­ru­pay, que bus­ca­ba re­cu­pe­rar un lu­gar en la ci­ma de las po­si­cio­nes. Sin em­bar­go, el “al­bo” con­si­guió un em­pa­te 1-­1 que lo man­tie­ne so­lo arri­ba al ca­bo de la 12ª fe­cha (pri­me­ra de las re­van­chas) del tor­neo Ofi­cial de Pri­me­ra A, or­ga­ni­za­do por la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol.

El equi­po di­ri­gi­do por Ariel Ce­dres se ha­bía ase­gu­ra­do que­dar pri­me­ro in­de­pen­dien­te­men­te del re­sul­ta­do an­te el “ma­de­re­ro”. En el pe­or de los ca­sos, iba a com­par­tir el li­de­raz­go. La ma­no no em­pe­zó bien pa­ra Man­di­yú por­que a cin­co de con­cluir la pri­me­ra eta­pa, An­to­nio Bá­ez pu­so en ven­ta­ja a Cu­ru­pay. Has­ta el mo­men­to, los con­du­ci­dos por Do­min­go Cen­tu­rión pa­re­cí­an te­ner con­tro­la­do el jue­go.



Sin em­bar­go, la tó­ni­ca cam­bió cuan­do a los 9 mi­nu­tos del se­gun­do tiem­po fue ex­pul­sa­do Ed­gar Fran­co, cla­ve has­ta ese mo­men­to en la mi­tad de can­cha. Es­to le dio un en­vión ex­tra a Man­di­yú, que nue­ve más tar­de ni­ve­ló el so­cre a tra­vés de Die­go Mon­zón. Lue­go, al mos­trar su de­sa­cuer­do con los fa­llos ar­bi­tra­les, tam­bién fue ex­pul­sa­do “Min­go” Cen­tu­rión a los 38’. Cla­ro que es­to no mo­di­fi­có el es­ce­na­rio y am­bos tu­vie­ron que con­for­mar­se con el re­par­to de pun­tos. Al que me­jor le sen­tó fue a Man­di­yú, por­que le per­mi­te man­te­ner­se arri­ba en so­le­dad aun­que la bre­cha con el res­to no es tan hol­ga­da, pues Bo­ca Uni­dos, Cu­ru­pay y Lip­ton ace­chan.



Ga­nó Mbu­ru­cu­yá



En el in­te­rior pro­vin­cial, Mbu­ru­cu­yá se hi­zo fuer­te pa­ra do­ble­gar 1-­0 a Hu­ra­cán en otro de los par­ti­dos que com­ple­tó la 12ª fe­cha del tor­neo de Pri­me­ra A y así se arri­ba al lo­te van­guar­dis­ta. En los co­te­jos ce­le­bra­dos el vier­nes pa­sa­do, Spor­ti­vo dio la no­ta al de­rro­tar 1-­0 a Bo­ca Uni­dos con ca­be­za­zo agó­ni­co de Jo­sé Ma­ría Do­mín­guez. En tan­to, Lip­ton y Li­ber­tad ani­ma­ron un en­tre­te­ni­do em­pa­te en dos go­les por ban­do.



Juventud lo ganó sobre el final



Ju­ven­tud Na­cien­te se lle­vó a San Luis del Pal­mar una ce­le­bra­da y ne­ce­sa­ria vic­to­ria pa­ra cre­er en la per­ma­nen­cia en la Pri­me­ra "A", cuan­do el tor­neo Ofi­cial de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol es­cri­bió su ca­pí­tu­lo 12. Fue “ver­du­go” en la ago­nía de Cam­bá Cuá, al que de­rro­tó 3-­2 con un go­la­zo a los 49 mi­nu­tos del com­ple­men­to de Da­niel Gó­mez.



El mis­mo de­lan­te­ro ha­bía pues­to en ven­ta­ja a Ju­ven­tud Na­cien­te a los 31’ de la pri­me­ra eta­pa. Sin em­bar­go, en el oca­so de ese mis­mo pe­rí­o­do, Ru­bén Gon­zá­lez de­cre­tó la igual­dad par­cial. El in­gre­sa­do Car­los Em­ma­nuel Ro­me­ro, a los 31’ del se­gun­do tiem­po, qui­so en­viar un cen­tro pe­ro la ter­mi­nó po­nien­do por en­ci­ma de Saux.



Ahí no­más tu­vo Cam­bá Cuá, con un Gre­go­rio Car­do­zo que vi­no en­cen­di­do des­de la ban­ca, de al­gu­nas ré­pli­cas pa­ra sen­ten­ciar la his­to­ria. Pe­ro las des­per­di­ció y el que no per­do­nó en­ton­ces fue Ju­ven­tud. A los 36’, Car­los Sán­chez se hi­zo car­go de ma­ne­ra ma­gis­tral de un ti­ro li­bre que co­lo­có en el án­gu­lo su­pe­rior de­re­cho de Cris­tian Gon­zá­lez, quien na­da pu­do ha­cer.



El re­par­to de pun­tos pa­re­cía ine­xo­ra­ble pe­ro a los 49’, un des­cui­do en la de­fen­sa de Cam­bá Cuá de­jó li­bres de mar­cas a Gó­mez, quien en­tran­do al área por de­re­cha cru­zó con fuer­za la vo­lea pa­ra em­bo­car­la en el án­gu­lo más le­ja­no. Un gri­to de de­sa­ho­go pa­ra los san­lui­se­ños que igual­men­te si­guen úl­ti­mos en las po­si­cio­nes pe­ro al me­nos le res­ta­ron mar­gen a un ri­val di­rec­to.



El ascenso



El tor­neo Ofi­cial de la Pri­me­ra B li­guis­ta tie­ne co­mo úni­co lí­der a IN­VI­CO que ayer em­pa­tó 1-­1 con Al­ve­ar en el mar­co de la 12ª fe­cha. A su vez, tam­bién en la vís­pe­ra, San Jor­ge de­rro­tó 2-­1 a San Mar­cos y es nue­vo es­col­ta. El vier­nes, Vi­lla Ra­quel le ha­bía ga­na­do 3-­1 a Ta­lle­res, lo pro­pio y por idén­ti­co mar­ca­dor hi­zo Quil­mes a ex­pen­sas de Ri­va­da­via. Mien­tras que San­ta Ca­ta­li­na go­leó 4-­1 a So­be­ra­ní­a. En tan­to, por la 12ª fe­cha de la Pri­me­ra C, Ro­bin­son ven­ció ayer 4-­2 a Sa­ca­chis­pas, al tiem­po que Pe­ña­rol su­pe­ró a In­de­pen­dien­te por 3-­1 y fue em­pa­te 1-­1 en­tre Em­pe­dra­do y Alum­ni de Pa­so de la Pa­tria. En el ade­lan­to del vier­nes pa­sa­do, el lí­der Po­pu­lar ven­ció 2-­0 a Dr. Mon­ta­ña.



Po­si­cio­nes



Primera A: Mandiyú 26 puntos, Boca Unidos 24, Curupay 23, Mburucuyá 22, Lipton 21, Ferroviario 19, Huracám 17, Sportivo 16, Libertad 13, Cambá Cuá 12, Juventud Naciente 9.

Pri­me­ra B: IN­VI­CO, 25 pun­tos; San­ta Ca­ta­li­na y San Jor­ge, 22; So­be­ra­ní­a, 19; To­ri­no y Ri­va­da­via, 17; San Mar­cos, 14; Quil­mes, 13; Vi­lla Ra­quel y Al­ve­ar, 9; Ta­lle­res, 8.

Pri­me­ra C: Po­pu­lar, 25 pun­tos; Ro­bin­son, 22; Pe­ña­rol, 21; Dr. Mon­ta­ña, 14; Alum­ni, 13; Em­pe­dra­do, 12; Ba­rrio Quil­mes, 11; Sa­ca­chis­pas, 10; In­de­pen­dien­te, 8 uni­da­des.



Síntesis del partido:

Mandiyú (1): Yamil Jara; Matías Gómez, Juan Martínez, Diego Coronel Falcón y Gonzalo Ramírez; Manuel Barrlos Alfonso, Nicolás Ferreira, Álbaro Pavón y Julio Sena; Juan Javier Romero y Diego Monzón. DT: Ariel Cedres.

Curupay (1): Daniel López; Santiago Flores, Pedro Alexis González, Jorge Alegre González y Cristian Gómez; Gerardo Barrientos, Gerardo Amarilla, Edgar Franco y Cristian Medina; César Molina y Antonio Báez. DT: Domingo Centurión.

Goles: 40' Antonio Báez (C), 62' Diego Monzón (M).

Cambios: 65' Carlos Gallardo por Gerardo Barrientos y Darío Ramírez por César Molina (C), 75' Alberto Quevedo por Julio Sena (M), 79' Alexis Fleitas Miérez por Juan Romero (M), 80' Nicolás Segovia por Cristian Medina (C).

Expulsados: 55' Edgar Franco (C).

Árbitro: Víctor Vallejos.

Cancha: Huracán Corrientes.



