Boca Unidos se quedó sin arqueros

Al alejamiento de Juan Marcelo Ojeda se le sumarían Fabricio Henricot, a quien no le aseguran la titularidad y prefiere “pelear” un puesto en otro club; en tanto que Franco Morales seguiría su carrera en un equipo del torneo Federal "A". La dirigencia evalúa a quién traer para el arco.

Las deserciones en Boca Unidos no se detienen. Ahora son los dos arqueros que en principio iban a quedar tras el alejamiento de Juan Marcelo Ojeda (el técnico Bassedas prescindió de él), todo hacía suponer que Fabricio Henricot se quedaría con el puesto y detrás de él se iba a encolumnar el juvenil Franco Morales, que estuvo en el banco de suplentes en el último partido del campeonato, el domingo pasado frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn.



Sin embargo ayer trascendió que Henricot preferiría irse a otro club porque el cuerpo técnico que conduce Christian Bassedas no le asegura la titularidad y entonces optaría “pelear” el puesto en otro lugar. A su vez, Franco Morales podría continuar su carrera (finalizó su contrato con Boca Unidos) en un club del Federal, que sería Defensores de Pronunciamiento, de la provincia de Entre Ríos.



Hay que recordar que la prensa que hizo la cobertura del partido entre Brown y Boca Unidos destacó el desempeño de Fabricio Henricot, a quien sindican como uno de los “culpables” de que el representativo de Puerto Madryn no haya logrado el triunfo que le hubiera permitido ir a un desempate con Chacarita Juniors por el segundo ascenso a primera división.

En consecuencia, Henricot y Morales se sumarán a Marcelo Ojeda, Cristian Núñez, Martín Fabro, Leonel Ríos, Federico Nieto, Alejandro Villoldo y Carlos Ross, a quienes Bassedas comunicó que no los tendría en cuenta para la temporada venidera. Además, desde Rosario Central pretenden contratar a Marcelo Ortiz, por expreso interés de Paolo Montero, quien lo conoce muy bien al joven valor de Boca Unidos. En este caso la dirigencia de la entidad correntina accedería a conversar con la gente del club santafesino, para no cortarle la posibilidad al jugador. Pero, eso sí, solamente lo cederían a préstamo y con opción.



Cabe señalar que finalizado el encuentro que sostuvo el domingo en Puerto Madryn, la delegación de Boca Unidos regresó en ómnibus a Corrientes y varios de los jugadores que tienen familiares en Buenos Aires ya se quedaron. En tanto que los demás volvieron y se aprestan a disfrutar de un par de semanas de vacaciones, teniendo en cuenta que el trabajo de pretemporada lo iniciarían en la segunda quincena de agosto.



Mientras tanto, los dirigentes de Boca Unidos se abocarán a la búsqueda de un arquero y de otros jugadores para incorporarlos como refuerzos, especialmente delanteros, para subsanar el déficit que tuvo el equipo que fracasó reiteradamente en la zona de definición y es algo que el cuerpo técnico no quiere que ocurra en la temporada venidera, donde se debe sumar al máximo para no tener problemas con los promedios que determinarán los descensos (si es que no aplican los descensos directos de acuerdo a las posiciones del próximo torneo de la B Nacional).



