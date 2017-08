El clásico Mandiyú - Boca Unidos se jugará el domingo

La Liga Correntina de Fútbol dio a conocer el programa de partidos de la 13ª fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A", donde se destaca el duelo clásico entre el puntero Mandiyú y su escolta Boca Unidos, que se disputará el próximo domingo en cancha de Huracán Corrientes.

El derby entre Mandiyú y Boca Unidos que se jugará el domingo desde las 16 hs en el estadio de Huracán Corrientes, no tendrá simpatizantes de la entidad de la ribera, tal lo dispuesto por la dirigencia del "albo". En la reunión de todos los martes de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) se conoció el programa de la décimo tercera fecha del torneo Oficial “Escribano Armando D’Ambrosio” de Primera División en la que Mandiyú recibirá a Boca Unidos, en un duelo entre el puntero y el escolta.



El equipo de primera división del Deportivo Mandiyú (26 puntos) lidera el torneo y este fin de semana jugará ante Boca Unidos (24), su escolta, reeditando el clásico local aunque -como en la primera rueda- sin público visitante. El equipo que dirige Ariel Cedrés viene de empatar ante el tercero (Curupay) y será local en cancha de Huracán Corrientes en el marco de la décimo tercera fecha que se jugará el domingo a las 16. Por disposición de la seguridad, el encuentro se disputará sin simpatizantes de Boca Unidos.



Programa de partidos:

Sábado 5 de Agosto:

Cancha de Alvear:

14:00 Santa Catalina - San Jorge /1ª B

16:00 Villa Raquel - Quilmes / 1ª B

Cancha de Huracán:

14:00 Rivadavia – Soberanía / 1ª B

16:00 Huracán - Cambá Cuá / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Invico - Talleres / 1ª B

16:00 Libertad - Mburucuyá / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Barrio Quilmes - Montaña / 1ª C

16:00 Sportivo - Lipton / 1ª A

Domingo 6 de Agosto:

Cancha de Huracán:

16:00 Deportivo Mandiyú - Boca Unidos / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Empedrado - Independiente / 1ª C

16:00 Torino - Alvear / 1ª B

Cancha de Lipton:

14:00 Peñarol - Robinson / 1ª C

16:00 Popular - Alumni / 1ª C

Miércoles 9 de Agosto:

Cancha San Luis del Palmar:

15:30 Juventud Naciente - Ferroviario / 1ª A



Femenino

Sábado 5 de agosto:

Cancha de Libertad:

19:00 Villa Raquel - Robinson

20:00 Libertad - Deportivo Mandiyú

21:00 Soberanía - Dr Montaña "B"

Cancha de Sportivo:

19:00 Popular - Quilmes

20:00 Lipton - Dr Montaña "A"

21:00 Curupay - Sportivo



