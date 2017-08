Nicolás Ferreira sigue en Mandiyú

El volante correntino arregló condiciones para continuar en Deportivo Mandiyú de cara al Torneo Federal A que iniciará el 17 de septiembre. Admitió que tenía ofertas pero tuvo que optar y, además “ya le había dado mi palabra a Pablo Suárez”. Ya son 23 los integrantes del plantel que iniciará los trabajos el lunes.

De­ma­sia­da in­cer­ti­dum­bre se ge­ne­ró en tor­no a Ni­co­lás Fe­rrei­ra a me­di­da que pa­sa­ban los dí­as y el ca­pi­tán no arre­gla­ba su con­ti­nui­dad en Man­di­yú, en el cual rá­pi­da­men­te se eri­gió co­mo gran fi­gu­ra des­pués del as­cen­so al Fe­de­ral A. Pe­ro ayer fi­na­li­zó el sus­pen­so y el me­dio­cam­pis­ta acor­dó con­di­cio­nes pa­ra con­ti­nuar en el “al­bo”, que si­gue re­for­zan­do el plan­tel que com­pe­ti­rá des­de me­dia­dos de sep­tiem­bre en la ter­ce­ra ca­te­go­ría del fút­bol ar­gen­ti­no.



En cuan­to a lo di­la­ta­do de las ne­go­cia­cio­nes, Fe­rrei­ra, quien ve­nía ju­gan­do con el equi­po li­guis­ta, ad­mi­tió que te­nía ofer­tas pe­ro se in­cli­nó por Man­di­yú por­que “ya le ha­bía da­do mi pa­la­bra a Pa­blo Suá­rez”, quien así ya cuen­ta con 23 ju­ga­do­res pa­ra ini­ciar es­te lu­nes los tra­ba­jos de pre­tem­po­ra­da. El ca­pi­tán, de 25 años, fue uno de los pun­ta­les del equi­po co­rren­ti­no que lo­gró el as­cen­so, le dio el sí a Man­di­yú, aún cuan­do dis­pu­so de me­jo­res ofer­tas, se­gún él mis­mo ad­mi­tió.



“Cru­ce­ro del Nor­te es­tu­vo in­te­re­sa­do, tu­ve que de­ci­dir; tam­bién es­pe­ré por San Mar­tín de San Juan, pe­ro no era lo co­rrec­to ha­cer es­pe­rar tan­to a Man­di­yú. Le di mi pa­la­bra a Pa­blo (Suá­rez) y no que­ría fa­llar­le”, di­jo el va­lor co­rren­ti­no que ju­ga­ra en B Na­cio­nal con Gim­na­sia de Ju­juy, por ca­so. Fue un jue­ves di­fí­cil pa­ra Fe­rrei­ra, por­que es­ta­ba en jue­go su fu­tu­ro. Por un la­do le ha­cí­an rui­do las ofer­tas -­superiores des­de lo económico-­ pe­ro por el otro de­bía con­tes­tar­le a Man­di­yú, en­ti­dad en la que se con­vir­tió en re­fe­ren­te.



“Me pa­sé to­do el día pen­san­do, lo de Cru­ce­ro -­es un club gran­de que vie­ne de la B Nacional-­, me lla­mó el se­cre­ta­rio Dar­do Ro­me­ro y me di­jo que que­rí­an con­tar con­mi­go pe­ro co­mo aho­ra es­tán de va­ca­cio­nes te­nía que es­pe­rar has­ta el lu­nes. Ya no aguan­ta­ba más por­que des­de el fin de se­ma­na que te­nía que con­tes­tar­le a Man­di­yú y sa­be­mos lo que es Man­di­yú. Sue­ño ju­gar el Na­cio­nal B con Man­di­yú”, ex­pre­só po­nien­do al­ta la va­ra, co­mo tam­bién lo hi­zo el año pa­sa­do.



Lo que es­tá cla­ro es que acá “me sien­to co­mo en mi ca­sa. El pre­si­den­te (Juan Ig­na­cio Igar­za­bal) hi­zo un es­fuer­zo en lo eco­nó­mi­co y en lo de­por­ti­vo, y eso es im­por­tan­te. He re­ci­bi­do mu­chos men­sa­jes de la gen­te y eso ha­ce que uno de­ci­da más con el co­ra­zón que por la pla­ta”, re­co­no­ció y jus­ti­fi­có: “A ve­ces hay que re­sig­nar en un la­do y ga­nar en fe­li­ci­dad”.



En cuan­to al ar­ma­do del equi­po, va­lo­ró que “se man­tu­vo la ba­se, nos co­no­ce­mos, te­ne­mos em­pa­tí­a. Vi­nie­ron ju­ga­do­res que -­según referencias-­ vie­nen bien y va­mos a an­dar bien. Uno sue­ña con ga­nar, el ga­nar te lle­va a pe­le­ar y sue­ño con el Na­cio­nal B. Si di­go sue­ño con man­te­ner la ca­te­go­ría es­ta­ría min­tien­do”. “Un pun­to al­to es la lo­ca­lí­a. Si ha­ce­mos las co­sas bien, lle­na­re­mos la can­cha y a los que ven­gan de afue­ra se les va a ha­cer di­fí­cil por­que te­ne­mos ese plus de la gen­te: ese va a ser nues­tro as de es­pa­das”, re­sal­tó en­tu­sias­ma­do Fe­rrei­ra.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes