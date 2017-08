Se abre la 13ª fecha del Torneo Oficial 2017

Esta tarde se pondrá en marcha la 13ª fecha del torneo oficial de primera división “Escribano D’Ambrosio”, organizado por la Liga Correntina de Fútbol, donde se destaca el duelo entre Lipton y Sportivo. En tanto que el puntero Mandiyú jugará mañana el clásico ante su escolta Boca Unidos.

Lo más destacado de la jornada sabatina es el encuentro que sostendrán Sportivo Corrientes (reúne 16 puntos) y Lipton (tiene 21), con tres puntos en juego que son importantes, sobre todo para el equipo de la calle Alberdi, que en caso de sumar de a tres se ubicará a sólo dos puntos del líder Mandiyú.



Por su parte, en cancha de Libertad (13 unidades), el local recibirá a Mburucuyá (22 puntos); en tanto que en el otro encuentro de la tarde en cancha de Huracán el conjunto “azulgrana” (suma 17 puntos) medirá fuerzas con Cambá Cuá (12). Mañana continuará el torneo de primera con el plato fuerte de la 13ª fecha, nada menos que el clásico entre el puntero absoluto Mandiyú (26 unidades) y Boca Unidos, el que lo acecha con 24 y en caso de ganarle lo desplazará de la punta.



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de Alvear:

14:00 Santa Catalina - San Jorge /1ª B

16:00 Villa Raquel - Quilmes / 1ª B

Cancha de Huracán:

14:00 Rivadavia – Soberanía / 1ª B

16:00 Huracán - Cambá Cuá / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Invico - Talleres / 1ª B

16:00 Libertad - Mburucuyá / 1ª A

Cancha de Lipton:

14:00 Barrio Quilmes - Montaña / 1ª C

16:00 Sportivo - Lipton / 1ª A

Mañana:

Cancha de Huracán:

16:00 Deportivo Mandiyú - Boca Unidos / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Empedrado - Independiente / 1ª C

16:00 Torino - Alvear / 1ª B

Cancha de Lipton:

14:00 Peñarol - Robinson / 1ª C

16:00 Popular - Alumni / 1ª C

Miércoles 9 de Agosto:

Cancha San Luis del Palmar:

15:30 Juventud Naciente - Ferroviario / 1ª A



Femenino

Hoy:

Cancha de Libertad:

19:00 Villa Raquel - Robinson

20:00 Libertad - Deportivo Mandiyú

21:00 Soberanía - Dr Montaña "B"

Cancha de Sportivo:

19:00 Popular - Quilmes

20:00 Lipton - Dr Montaña "A"

21:00 Curupay - Sportivo



