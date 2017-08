Hilario Navarro defenderá el arco de Boca Unidos

El arquero correntino Hilario Navarro se convirtió en el cuarto refuerzo de Boca Unidos de cara el próximo torneo de la Primera "B" Nacional. El equipo de Christian Bassedas ya había sumado a Julio Cáceres, Rodríguez Rojas y Diego Sosa.

BSe ha­bí­an ale­ja­do Mar­ce­lo Oje­da y Fa­bri­cio Hen­ri­cot y el ar­co de Bo­ca Uni­dos que­dó ‘”a­cé­fa­lo”, sin em­bar­go se mo­vió rá­pi­do la di­ri­gen­cia y acor­dó la in­cor­po­ra­ción de un va­lor de je­rar­quí­a, la del co­rren­ti­no Hi­la­rio Na­va­rro. El ex Al­ve­ar y Hu­ra­cán Co­rrien­tes, quien lu­ció los co­lo­res de Ri­ver, In­de­pen­dien­te, Gua­ra­ní y Ce­rro Por­te­ño de Pa­ra­guay, lle­ga a Co­rrien­tes pa­ra cu­brir un pues­to cla­ve pa­ra afron­tar el pró­xi­mo cam­pe­o­na­to de la B Na­cio­nal.



Así lo anun­ció ofi­cial­men­te ayer el club Bo­ca Uni­dos in­di­can­do que lle­gó a un acuer­do con el ju­ga­dor y se trans­for­mó en la cuar­ta in­cor­po­ra­ción del equi­po pa­ra la tem­po­ra­da 2017-­18 de la Primera "B" Na­cio­nal. El ex­pe­ri­men­ta­do ar­que­ro co­rren­ti­no vie­ne de ju­gar en Ban­field, club que fi­na­li­zó quin­to de­trás del cam­pe­ón Bo­ca Ju­niors, el es­col­ta Ri­ver Pla­te, Es­tu­dian­tes y Ra­cing Club.



En la jor­na­da de ayer se fir­mó el acuer­do en­tre el ar­que­ro Hi­la­rio Na­va­rro pa­ra dis­pu­tar la tem­po­ra­da 2017-­18 de la Primera "B" Na­cio­nal. Bo­ca Uni­dos tras la fi­na­li­za­ción del cam­pe­o­na­to se ha­bía que­da­do sin ar­que­ros por lo que tu­vo que sa­lir al mer­ca­do en bus­ca de uno y ce­rró la con­tra­ta­ción del co­rren­ti­no. El ex­pe­ri­men­ta­do ar­que­ro co­rren­ti­no, con una bas­ta tra­yec­to­ria en el fút­bol pa­ra­gua­yo y ar­gen­ti­no, lle­ga a Bo­ca Uni­dos co­mo uno de los re­fuer­zos de je­rar­quía pa­ra la pró­xi­ma tem­po­ra­da y en la vís­pe­ra ya es­tu­vo re­co­rrien­do las ins­ta­la­cio­nes del club.



Hi­la­rio Na­va­rro na­ció en Co­rrien­tes el 13-­8-­1980 (36 años) y vie­ne de Ban­field don­de ju­gó 29 par­ti­dos. Hi­la­rio co­men­zó su ca­rre­ra en Gua­ra­ní de Pa­ra­guay don­de ju­gó 111 par­ti­dos, lue­go tu­vo un pa­so por Ce­rro Por­te­ño 21 par­ti­dos. En el 2007 re­ca­ló en el fút­bol ar­gen­ti­no en Ra­cing Club 28 PJ, San Lo­ren­zo 14 PJ, In­de­pen­dien­te 55 PJ, Es­tu­dian­tes de La Pla­ta 31 PJ y fi­nal­men­te en Ban­field con 44 par­ti­dos en las úl­ti­mas dos tem­po­ra­das.



De es­ta ma­ne­ra Bo­ca Uni­dos su­ma cua­tro in­cor­po­ra­cio­nes; el ar­que­ro Hi­la­rio Na­va­rro, los vo­lan­tes Ger­mán Ro­drí­guez Ro­jas, Die­go So­sa y el de­lan­te­ro Ju­lio Cé­sar Cá­ce­res. Se­gu­ra­men­te en los pró­xi­mos dí­as ha­brá más “no­ve­da­des” en ma­te­ria de pa­ses, por­que fue­ron prác­ti­ca­men­te una de­ce­na los ju­ga­do­res que se ale­ja­ron de la ins­ti­tu­ción co­rren­ti­na por di­ver­sos mo­ti­vos. Va­rios por­que el di­rec­tor téc­ni­co Chris­tian Bas­se­das les avi­só que no los ten­dría en cuen­ta pa­ra la tem­po­ra­da 2017-­2018 de la Primera "B" Na­cio­nal.

Fabro pasó a prestamó a Brown de Adrogué



Finalmente, el mediocampista ofensivo Martín Fabro seguirá ligado a Boca Unidos. El jugador, quien tiene contrato extendido con el club correntino, será cedido a préstamo por un año a Brown de Adrogué. El futbolista no fue tenido en cuenta por el técnico "aurirrojo", Christian Bassedas, quien argumentó que cuando volvió de la lesión (fractura de maxilar) no recuperó su ritmo, por lo que decidió no tenerlo en cuenta para la próxima temporada.



Como cuenta con contrato, y es considerado un jugador “valioso”, la dirigencia de Boca Unidos tomó la decisión de no desprenderse de Fabro. Por esa razón, será cedido a préstamo al “tricolor” de Adrogué, institución que lo recibirá con los brazos abiertos, ya que es considerado “ídolo” en el equipo dirigido hace varios años por el interminable Pablo Vicó. Hay que recordar que previamente, el club tomó similar decisión con el goleador histórico y máximo ídolo, Cristian Núñez, quien recaló a préstamo por un año en Almirante Brown, para jugar en la "B" Metropolitana.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes