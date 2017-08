Ganaron Mbucuruyá, Lipton, y empataron Cambá Cuá y Huracán

Se abrió ayer la 13ª fecha de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, donde Mburucuyá quedó como escolta del líder Mandiyú al golear 4-1 a Libertad. Además Cambá Cuá empató 3-3 con Huracán y Lipton venció 2-0 a Sportivo.

Una jornada con muchos goles marcó el inicio de la décimo tercera fecha del torneo Oficial en su categoría A. En cancha de Libertad el visitante Mburucuyá, le dio una dura cachetada al dueño de casa al que derrotó por 4 a 1. Para el equipo de Javier Kloss anotaron Lucas Monzón, Juan Fernández y Milton Montenegro; para una victoria que pudo haber sido más amplia aún, de no ser porque Monzón desaprovechó un penal. El descuento del local fue obra de Kevin Ledesma.

Por su parte Lipton, al igual que Mburucuyá, consiguió un buen triunfo que le permite ser uno de los protagonistas en el torneo. Le ganó en su cancha por 2 a 0 a un irregular elenco de Sportivo. El delantero Javier Morales y el defensor Lucas Benítez, de penal, sellaron el triunfo Azul en el arranque y el cierre del primer tiempo.

En tanto que en cancha de Huracán Corrientes el dueño de casa y Cambá Cuá se mataron a goles en una igualdad final de 3 a 3. Parecía que el Azulgrana se adjudicaba los tres puntos en juego pero en el tiempo agregado, a los 47 minutos, Iván Chaine estampó el gol del empate del Rojo. La actividad de la décimo tercera fecha de la A, y también de las categorías de ascenso, seguirá esta tarde con partidos en tres escenarios. Sobresale el clásico entre Mandiyú y Boca Unidos, sin público visitante, en cancha de Huracán. Estará en juego la punta de la categoría A.

Empate entre Cambá Cuá y Huracán

Huracán se puso en ventaja prácticamente desde la salida del vestuario: a los 2 minutos de haber iniciado el partido, tras un choque entre el defensor cambacuacero Aldo Gómez y su arquero Cristian González, el delantero azulgrana Luis Ortíz se encontró con la pelota dentro del área y anotó casi sin inconvenientes el 1 a 0. Pero Cambá Cuá reaccionó rápido para empatar las cosas. A los 5 minutos, Aldo Gómez recibió una dura infracción al borde del área grande y se hizo cargo del tiro libre desde el lado derecho: con un fuerte esquinado zurdazo hacia el palo derecho del arquero Joaquín Vallejos anotó el 1 a 1.



A los 15 minutos el mediocampista de Cambá Cuá Elías Pared puso en ventaja al equipo conducido por Carlos “Piti” Rodríguez (que ahora cuenta con la colaboración de Patricio Del Vecchio como ayudante de campo). Tras un centro enviado por Enzo Quevedo desde la banda izquierda y tras un despeje de la defensa de Huracán, Pared aprovechó el rebote dentro del área y con un fuerte remate venció a Vallejos para poner el 2 a 1. Pero Huracán logró empatar antes de irse al descanso. A los 43 minutos El mediocampista Nicolás Barrientos recibió una asistencia en cortada de Diego Valdovino y tras aguantar a su marcador definió al primer palo ante la salida del golero cambacuacero Cristian González.



En el segundo tiempo a los 15 minutos Huracán se pondría nuevamente en ventaja. Tras recuperar una pelota en el mediocampo, Luis Ortíz envió un centro desde la derecha, la pelota atravesó el área y por el segundo palo ingresó en soledad el mediocampista Pedro Medina que con su remate venció a la salida de González. A los 40 minutos del complemento el delantero de Huracán Luis Ortíz fue expulsado por el árbitro Sergio Pérez, quien le sacó la tarjeta roja directa tras una jugada de último recurso donde agarró de la camiseta a Iván Chaine que se iba solo ante el arquero Vallejos. A partir de ahí y en los últimos minutos Cambá Cuá se aventuró en ataque para rescatar un punto y lo consiguió en una de las últimas jugadas: a los 47 minutos, luego de un córner enviado por Walter Ramos y tras un cabezazo de Enzo Quevedo en el área de Huracán, Iván Chaine tomó el rebote dentro del área y con una volea de zurda estampó el 3 a 3 final. Cambá Cuá rescató un punto ante Huracán y cortó una racha de cinco derrotas consecutivas.



Síntesis de los partidos:

Huracán (3): Joaquín Vallejos; Alexis Cañete, Gabriel Mosevich, Diego Valdovinos y Christian Chuquiruna; Mariano Maciel, Franco Ortiz, Pedro Medina y Gerónimo Vallejos; Luis Ortiz y Nicolás Barrientos. D.T.: Ariel Brítez.

Cambá Cuá (3): Cristian González; Aldo Gómez, Rubén González, Gabriel Sosa y Enzo Quevedo; Elías Pared, Harold Fores Vandecaveye, Hernán Benítez y Jorge Almirón; Carlos Romero y Miguel Piñeiro. DT: Carlos Rodríguez.

Goles: 2' Luis Ortiz (H), 4' Aldo Gómez (CC), 15' Elías Pared (CC), 43' Nicolás Barrientos (H); 61' Pedro Medina (H) y 92' Iván Chaine (CC).

Cambios: 45' Walter Ramos por H. Benítez (CC), 58' Iván Chaine por R. González (CC), 63' Gregorio Cardozo por M. Piñeiro (CC), 64' Arturo Fontana por D. Valdovinos (H), 79' Fabián Maciel por P. Medina (H), 81' Diego Ortiz por G. Vallejos (H).

Expulsados: 86' Luis Ortiz (H).

Árbitro: Sergio Pérez.

Cancha: Huracán Corrientes.



Sportivo (2): Alexis Pereyra: Manuel Molina, José Sánchez, Mauricio Martínez y Roque Montejano; David Ugolini, Juan Encinas, Federico García y Enzo Gauto; José M. Domínguez (cap) y Elvio Ríos. DT: Edgar Grat.

Lipton (2): Lucas Vallarino; Juan Canteros, Lucas Benítez, Diego Monzón Pinat (cap) y Francisco Aguirre; Diego Ramírez, Nelson Montero, Norberto Roa Velázquez y Martín Oviedo; Alejandro Morales y Ricardo D. González. DT: Mariano García Portal.

Goles: 4’ Alejandro Morales (L) y 30’ Lucas Benítez (L).

Cambios: 56’ Mario Fernández por Norberto Roa Velázquez (L), 58’ Mariano González por Diego Ramírez (L), 59’ Braian Gómez por Enzo Gauto (S), 64’ Darío Fucz por Elvio Ríos (S), 77’ José Méndez por Lucas Ugolini (S), 79’ Diego González por Alejandro Morales (L).

Árbitro: Adrián Sosa.

Cancha: Libertad.



Libertad (1): Hugo Quintana; Fabricio Frutos Fariña, Javier Aguirre Barrios,Cristian Villalba y Edgardo Urbina; Walter Acuña, Luciano Bustamante, Maximiliano Ojeda y Sergio Escobar; Lucas Arce y Kevin Ledesma. DT: Horacio Gauto

Mburucuyá (4): Gonzalo Miguel; Rubén Monzón, Agustín Pereyra, Ariel Morales y Elías Enríquez; Miltón Montenegro, Raúl Zalazar, Juan Fernández y Adrián Duete; Bruno Torres; Lucas Monzón. DT: Javier Kloss.

Goles: 30' Lucas Monzón (M); 35' Juan Fernández (M); 58' Kevin Ledesma (L); 66' y 83' Miltón Montenegro (M).

Cambios: 45' Cristián Dans por Arce (L), Leonardo López y Jonatan Román por Frutos Farina y Bustamante (L), 76' Héctor Ayala por Duete (M), José Carballo y Osvaldo Gómez por Monzón y Torres (M).

Expulsado: 86' Hugo Quintana (L).

Árbitro: Rosana Ojeda.

Cancha: Libertad.



Resultados de ayer:

Primera "A":

Huracán 3-3 Camba Cuá

Libertad 1-4 Mburucuyá

Sportivo 0-2 Lipton

Primera "B":

Rivadavia 1-2 Soberanía

Invico 3-1 Talleres

Santa Catalina 2-1 San Jorge

Villa Raquel 3-0 Quilmes

Primera "C":

Barrio Quilmes 1-0 Dr Montaña



Posiciones 1ª "A":

Mandiyú 26 puntos

Mburucuyá 25

Lipton 24

Boca Unidos 24

Curupay 23

Ferroviario 19

Huracán 18

Sportivo 16

Libertad 13

Cambá Cuá 13

Juventud Naciente 9



Como sigue:

Hoy:

Cancha de Huracán:

16:00 Deportivo Mandiyú - Boca Unidos / 1ª A

Cancha de Libertad:

14:00 Empedrado - Independiente / 1ª C

16:00 Torino - Alvear / 1ª B

Cancha de Lipton:

14:00 Peñarol - Robinson / 1ª C

16:00 Popular - Alumni / 1ª C

Miércoles 9 de Agosto:

Cancha San Luis del Palmar:

15:30 Juventud Naciente - Ferroviario / 1ª A



