"Estoy en un gran momento de mi carrera y era hora de volver"

El flamante arquero de Boca Unidos, Hilario Navarro, se mostró muy contento por regresar a jugar en Corrientes. “Estoy en un gran momento de mi carrera y creo que ya era hora de volver y de estar con mi gente”, señaló visiblemente emocionado el futbolista surgido en Alvear.

Boca Unidos sacudió el mercado de pases de la Primera "B" Nacional al anunciar la incorporación de Hilario Navarro. “Estoy muy feliz de volver”, dejó en claro el experimentado arquero correntino, quien este domingo estuvo presenciando el partido entre Ferroviario y Defensores de Puerto Vilelas por el torneo Federal B.



“Todos los años cuando vengo de vacaciones nos encontramos con Alfredo (por Schweizer) y hasta ahora no había podido concretar. Cuando se terminó el vínculo con Banfield salió nuevamente lo de Boca Unidos y no lo dudé ni un momento. Nos pusimos de acuerdo y rápido tomé la decisión”, comentó Navarro en el escenario del barrio San Benito.



Inmediatamente, Hilario, quien viene de cumplir una gran temporada en Banfield, hizo mención a su situación futbolística. “Estoy en un gran momento de mi carrera y creo que ya era hora de volver, de estar con mi gente; sólo me toca ahora prepararme bien para apoyar al equipo desde mi lugar”. Navarro se fue de Corrientes de muy joven, y luego de varios años jugando en el fútbol paraguayo y la primera división argentina, regresó a su terruño para volcar su experiencia defendiendo la camiseta de un club correntino.



Visiblemente emocionado, expresó: “Por estos días se me van cruzando muchas cosas (por la cabeza); a veces tuve dudas de volver por todo lo que representa eso. Jugar en Corrientes va a significar para mi más autopresión, porque yo soy de acá”, aclaró. “Quizás quiera tratar de demostrar más”, agregó, “y espero que eso no me traicione, así que buscaré manejarlo. Estar con mi gente, que me va a acompañar a la cancha, va a ser un momento muy lindo que ya empecé a disfrutarlo”, manifestó.



La temporada que finalizó fue la peor de Boca Unidos en la B Nacional, por lo que en este campeonato que se avecina está obligado a mejorar su rendimiento para buscar luchar por un ascenso, y al mismo tiempo no tener complicaciones con los promedios del descenso. En tal sentido, Navarro manifestó: “Siempre el objetivo es pelear arriba, para eso hay que prepararse bien y se debe ir partido a partido. Todos siempre tenemos la ilusión de estar en lo más alto, pero siempre hay que ir semana a semana, nunca pensar más allá, eso puede ir llevando a tomar confianza de a poco para pelear lo más alto posible”.



Con respecto al técnico del equipo, Christian Bassedas, reconoció que ya tuvo un diálogo previo. “Crucé algunas palabras en Buenos Aires. Sé que el objetivo es armar un buen equipo, tratar de encontrar el sistema que viene buscando. Ahora tiene la posibilidad de elegir”, dijo en relación con el armado del plantel, acotando: “Espero que nos vaya bien”.



“En cada club que me tocó jugar, siempre llegué con la máxima expectativa de hacer bien las cosas. Boca Unidos está haciendo un esfuerzo para armar un equipo bueno, estar a la altura y pelear lo más alto posible. Uno tiene que estar siempre convencido de lo que hace, y yo desde un primer momento que me decidí en venir lo demostré”, dijo el arquero.



Navarro también tuvo palabras elogiosas con el predio aurirrojo. “Día a día está en crecimiento, tiene unas instalaciones que algunos clubes de Primera división no cuentan y eso es muy bueno. Cuando un club tiene todo esto, el jugador lo único que debe hacer es pensar en entrenar, prepararse bien y afrontar cada partido lo mejor posible y tratar de llevar al equipo lo más alto posible”.



El arquero correntino viene de pelear con Banfield el campeonato de primera división ganado por Boca Juniors hasta las últimas fechas: “Estoy contento porque peleamos el torneo hasta lo último, entramos también a la (Copa) Libertadores y estoy agradecido por todo lo que viví en estos dos años”. Finalmente, el arquero se acordó de Ferroviario, y también del club donde se inició futbolísticamente. “Todos los años cuando vengo de vacaciones casi siempre visito el club porque tengo buenas relaciones con Patoco (Maciel), con Yury (Kordylas); y yo soy una persona agradecida. Siempre tengo en cuenta también el club de donde salí, que es Alvear, que a mí me dio la posibilidad de crecer, y eso nunca se olvida”.



